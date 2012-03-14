Таблиця переведення балів НМТ у 2025 році для вступу у виші
- Вступники до вишів повинні подати результати НМТ, який містить перевірку знань з чотирьох предметів.
- Результати НМТ переводять у шкалу 100 – 200 балів для конкурсного відбору.
- Таблиці переведення містять Порядок прийому на навчання для здобуття вищої освіти у 2025 році.
- З ними має ознайомитись кожен вступник у виш.
Цьогорічні вступники у виші, аби мати шанс стати студентами, повинні подати результати національного мультипредметного тесту. НМТ містить перевірку з чотирьох предметів.
Трьох обов'язкових – української мови, математики та історії України, і одного на вибір. Обрати предмет можна з такого переліку: українська література, географія, біологія, фізика, хімія, іноземна (англійська, німецька, французька, іспанська) мови, зазначає 24 Канал.
Дивіться також Список закордонних міст, де можна скласти НМТ, розширили
Як перевести бали НМТ у шкалу 100 – 200
Після завершення виконання всіх завдань під час мультитесту кожен учасник отримає кількість тестових балів за кожний блок.
Однак для конкурсного відбору у виші використовуватимуть результати, переведені в шкалу 100 – 200 балів.
Тож вступник відразу після тестування зможе дізнатися не лише кількість набраних ним тестових балів, але й зорієнтуватися у тому, якими є його результати для вступу.
Оцінка за шкалою 100 – 200 балів є рейтинговою. Її розраховують на основі таблиць переведення тестових балів з української мови, математики, історії України, української літератури, географії, біології, фізики, хімії та іноземної мови у шкалу 100 – 200. Ці таблиці містить Порядок прийому на навчання для здобуття вищої освіти у 2025 році.
Аби отримати по 100 рейтингових балів за кожен блок, достатньо набрати хоча б 5 балів з математики, іноземної мови, фізики, 6 балів – з хімії; 7 балів – з української мови, української літератури, географії та біології, 8 балів – з історії України.
Таблиця переведення тестових балів з української мови НМТ до шкали 100 – 200
|
Тестовий бал
|
Бал за шкалою 100–200
|
7
|
100
|
8
|
105
|
9
|
110
|
10
|
115
|
11
|
120
|
12
|
125
|
13
|
131
|
14
|
134
|
15
|
136
|
16
|
138
|
17
|
140
|
18
|
142
|
19
|
143
|
20
|
144
|
21
|
145
|
22
|
146
|
23
|
148
|
24
|
149
|
25
|
150
|
26
|
152
|
27
|
154
|
28
|
156
|
29
|
157
|
30
|
159
|
31
|
160
|
32
|
162
|
33
|
163
|
34
|
165
|
35
|
167
|
36
|
170
|
37
|
172
|
38
|
175
|
39
|
177
|
40
|
180
|
41
|
183
|
42
|
186
|
43
|
191
|
44
|
195
|
45
|
200
Таблиця переведення тестових балів з математики до шкали 100 – 200
|
Тестовий бал
|
Бал за шкалою 100–200
|
5
|
100
|
6
|
108
|
7
|
115
|
8
|
123
|
9
|
131
|
10
|
134
|
11
|
137
|
12
|
140
|
13
|
143
|
14
|
145
|
15
|
147
|
16
|
148
|
17
|
149
|
18
|
150
|
19
|
151
|
20
|
152
|
21
|
155
|
22
|
159
|
23
|
163
|
24
|
167
|
25
|
170
|
26
|
173
|
27
|
176
|
28
|
180
|
29
|
184
|
30
|
189
|
31
|
194
|
32
|
200
Таблиця переведення тестових балів з історії України до шкали 100 – 200
|
Тестовий бал
|
Бал за шкалою 100–200
|
8
|
100
|
9
|
105
|
10
|
111
|
11
|
116
|
12
|
120
|
13
|
124
|
14
|
127
|
15
|
130
|
16
|
132
|
17
|
134
|
18
|
136
|
19
|
138
|
20
|
140
|
21
|
141
|
22
|
142
|
23
|
143
|
24
|
144
|
25
|
145
|
26
|
146
|
27
|
147
|
28
|
148
|
29
|
149
|
30
|
150
|
31
|
151
|
32
|
152
|
33
|
154
|
34
|
156
|
35
|
158
|
36
|
160
|
37
|
163
|
38
|
166
|
39
|
168
|
40
|
169
|
41
|
170
|
42
|
172
|
43
|
173
|
44
|
175
|
45
|
177
|
46
|
179
|
47
|
181
|
48
|
183
|
49
|
185
|
50
|
188
|
51
|
191
|
52
|
194
|
53
|
197
|
54
|
200
Таблиця переведення тестових балів з іноземної мови (англійська/німецька/французька/іспанська) до шкали 100 – 200
|
Тестовий бал
|
Бал за шкалою 100–200
|
5
|
100
|
6
|
109
|
7
|
118
|
8
|
125
|
9
|
131
|
10
|
134
|
11
|
137
|
12
|
140
|
13
|
143
|
14
|
145
|
15
|
147
|
16
|
148
|
17
|
149
|
18
|
150
|
19
|
151
|
20
|
152
|
21
|
153
|
22
|
155
|
23
|
157
|
24
|
159
|
25
|
162
|
26
|
166
|
27
|
169
|
28
|
173
|
29
|
179
|
30
|
185
|
31
|
191
|
32
|
200
Таблиця переведення тестових балів з біології до шкали 100 – 200
|
Тестовий бал
|
Бал за шкалою 100–200
|
7
|
100
|
8
|
107
|
9
|
114
|
10
|
119
|
11
|
124
|
12
|
128
|
13
|
131
|
14
|
134
|
15
|
136
|
16
|
138
|
17
|
140
|
18
|
142
|
19
|
144
|
20
|
145
|
21
|
146
|
22
|
147
|
23
|
148
|
24
|
149
|
25
|
150
|
26
|
151
|
27
|
152
|
28
|
154
|
29
|
156
|
30
|
158
|
31
|
160
|
32
|
162
|
33
|
164
|
34
|
166
|
35
|
168
|
36
|
170
|
37
|
172
|
38
|
175
|
39
|
177
|
40
|
179
|
41
|
182
|
42
|
185
|
43
|
188
|
44
|
192
|
45
|
196
|
46
|
200
Таблиця переведення тестових балів з фізики до шкали 100 – 200
|
Тестовий бал
|
Бал за шкалою 100–200
|
5
|
100
|
6
|
109
|
7
|
118
|
8
|
125
|
9
|
131
|
10
|
134
|
11
|
137
|
12
|
140
|
13
|
143
|
14
|
145
|
15
|
147
|
16
|
148
|
17
|
149
|
18
|
150
|
19
|
151
|
20
|
152
|
21
|
156
|
22
|
160
|
23
|
164
|
24
|
166
|
25
|
169
|
26
|
173
|
27
|
176
|
28
|
179
|
29
|
184
|
30
|
189
|
31
|
194
|
32
|
200
Таблиця переведення тестових балів з хімії до шкали 100 – 200
|
Тестовий бал
|
Бал за шкалою 100–200
|
6
|
100
|
7
|
108
|
8
|
116
|
9
|
124
|
10
|
128
|
11
|
132
|
12
|
135
|
13
|
138
|
14
|
140
|
15
|
142
|
16
|
143
|
17
|
144
|
18
|
146
|
19
|
147
|
20
|
148
|
21
|
149
|
22
|
150
|
23
|
152
|
24
|
154
|
25
|
156
|
26
|
158
|
27
|
160
|
28
|
162
|
29
|
164
|
30
|
166
|
31
|
168
|
32
|
170
|
33
|
172
|
34
|
175
|
35
|
178
|
36
|
182
|
37
|
186
|
38
|
190
|
39
|
195
|
40
|
200
Таблиця переведення тестових балів з географії до шкали 100 – 200
|
Тестовий бал
|
Бал за шкалою 100–200
|
7
|
100
|
8
|
107
|
9
|
114
|
10
|
119
|
11
|
124
|
12
|
128
|
13
|
131
|
14
|
134
|
15
|
136
|
16
|
138
|
17
|
140
|
18
|
142
|
19
|
144
|
20
|
145
|
21
|
146
|
22
|
147
|
23
|
148
|
24
|
149
|
25
|
150
|
26
|
151
|
27
|
152
|
28
|
154
|
29
|
156
|
30
|
158
|
31
|
160
|
32
|
162
|
33
|
164
|
34
|
166
|
35
|
168
|
36
|
170
|
37
|
172
|
38
|
175
|
39
|
177
|
40
|
179
|
41
|
182
|
42
|
185
|
43
|
188
|
44
|
192
|
45
|
196
|
46
|
200
Таблиця переведення тестових балів з української літератури до шкали 100 – 200
|
Тестовий бал
|
Бал за шкалою 100–200
|
7
|
100
|
8
|
105
|
9
|
110
|
10
|
115
|
11
|
120
|
12
|
125
|
13
|
131
|
14
|
134
|
15
|
136
|
16
|
138
|
17
|
140
|
18
|
142
|
19
|
143
|
20
|
144
|
21
|
145
|
22
|
146
|
23
|
148
|
24
|
149
|
25
|
150
|
26
|
152
|
27
|
154
|
28
|
156
|
29
|
157
|
30
|
159
|
31
|
160
|
32
|
162
|
33
|
163
|
34
|
165
|
35
|
167
|
36
|
170
|
37
|
172
|
38
|
175
|
39
|
177
|
40
|
180
|
41
|
183
|
42
|
186
|
43
|
191
|
44
|
195
|
45
|
200