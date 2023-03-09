"І на оновленій землі врага не буде": цитати Тараса Шевченка, які має знати кожен українець

9 березня Україна відзначає 209-у річницю з дня народження свого генія Тараса Шевченка. У цей день варто згадати пророчі фрази про Україну, яку він нам залишив.

Щире слово Тарасове іноді бриніло як струна, а іноді було схоже на гострий важкий меч. 24 Канал підкаже цитати із творів Кобзаря, які має знати кожен українець.

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Цитати Шевченка, які має знати кожен українець

Ці найкращі цитати генія української поезії не втрачають актуальності навіть сьогодні. Особливо у час війни України проти Росії.

Не вмирає душа наша, Не вмирає воля.

Борітеся – поборете, Вам Бог помагає! За вас правда, за вас слава І воля святая!

“Поховайте та вставайте, Кайдани порвіте І вражою злою кpoв'ю Волю окропіте.

Кохайтеся, чорнобриві, та не з мocкалями, бо мocкалі – чужі люде, роблять лихо з вами.

Якби ви вчились так, як треба, то й мудрість би була своя.

Свою Україну любіть. Любіть її… Во врем'я люте. В останню, тяжкую минуту за неї Господа моліть.

Здається – кращого немає нічого в Бога, як Дніпро та наша славная країна…

Україно, Україно! Серце моє, ненько! Як згадаю твою долю, заплаче серденько!

Огонь запеклих не пече…

Поховайте та вставайте, кайдани порвіте і вражою злою кров'ю волю окропіте.

І на оновленій землі врага не буде, супостата, а буде син, і буде мати, і будуть люде на землі.

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