Колорит мови Кобзаря: які цікаві та незвичні слова можна зустріти у поезії Тараса Шевченка

9 березня 2024, 18:05
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9 березня 2024 року минає 210 років з дня народження українського пророка Тараса Шевченка. Він став одним із символів України.

Кобзар зробив неоціненний внесок у розвиток письменства, мистецтва, української мови тощо, зазначає Освіта 24. Згодом дослідник історії української літературної мови Іван Огієнко упорядкував "Граматико-стилістичний словник Шевченкової мови".

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Які цікаві слова можна зустріти у поезії Тараса Шевченка 

Цей словник містить лексику, котру використовує у своїй поезії Тарас Шевченко. Іван Огієнко свого часу наголошував: "Шевченкова мова стала в нас за наріжний камінь нашої літературної мови". 

У цьому словнику можна зустріти чимало цікавих та давніх слів. Зокрема, такі: 

  • затого – скоро;
  • кав'яр – риб'яча ікра;

Зауважимо також, що слово кав'яр із таким самим значенням ви можете знайти в "Енеїді" Івана Котляревського – зачинателя нової української літератури.  

  • недОсвіт – враннішній приморозок;
  • сагА – затока тощо.

Зауважимо також, чимало слів, які є у творах Тараса Шевченка, стали застарілими або ж є діалектними. 

Неологізми та цікаві слова у поезії Кобзаря

Тараса Григоровича, до слова, вважають автором слова "високочолий". 

Освіта 24 також пропонує запам'ятати такі цікаві слова, які ви можете знайти у поезії Кобзаря:

  • вештатися – блукати, бродити;
  • зараннє – рано-вранці;
  • ненька – мати;
  • ослона – завіса;
  • уродливий – красивий, вродливий; 
  • лиштва – вишивка у вигляді прямої гладі;
  • ледащо – ледар;
  • вичуняти – одужати;
  • шкандибати – кульгати;
  • либонь – мабуть; 
  • цуратися – уникати та інші. 

Тож не цурайтеся давніх та цікавих українських слів, а вживайте їх частіше та популяризуйте!

Автор: Марія Волошин