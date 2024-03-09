Колорит мови Кобзаря: які цікаві та незвичні слова можна зустріти у поезії Тараса Шевченка
9 березня 2024 року минає 210 років з дня народження українського пророка Тараса Шевченка. Він став одним із символів України.
Кобзар зробив неоціненний внесок у розвиток письменства, мистецтва, української мови тощо, зазначає Освіта 24. Згодом дослідник історії української літературної мови Іван Огієнко упорядкував "Граматико-стилістичний словник Шевченкової мови".
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Які цікаві слова можна зустріти у поезії Тараса Шевченка
Цей словник містить лексику, котру використовує у своїй поезії Тарас Шевченко. Іван Огієнко свого часу наголошував: "Шевченкова мова стала в нас за наріжний камінь нашої літературної мови".
У цьому словнику можна зустріти чимало цікавих та давніх слів. Зокрема, такі:
- затого – скоро;
- кав'яр – риб'яча ікра;
Зауважимо також, що слово кав'яр із таким самим значенням ви можете знайти в "Енеїді" Івана Котляревського – зачинателя нової української літератури.
- недОсвіт – враннішній приморозок;
- сагА – затока тощо.
Зауважимо також, чимало слів, які є у творах Тараса Шевченка, стали застарілими або ж є діалектними.
Неологізми та цікаві слова у поезії Кобзаря
Тараса Григоровича, до слова, вважають автором слова "високочолий".
Освіта 24 також пропонує запам'ятати такі цікаві слова, які ви можете знайти у поезії Кобзаря:
- вештатися – блукати, бродити;
- зараннє – рано-вранці;
- ненька – мати;
- ослона – завіса;
- уродливий – красивий, вродливий;
- лиштва – вишивка у вигляді прямої гладі;
- ледащо – ледар;
- вичуняти – одужати;
- шкандибати – кульгати;
- либонь – мабуть;
- цуратися – уникати та інші.
Тож не цурайтеся давніх та цікавих українських слів, а вживайте їх частіше та популяризуйте!