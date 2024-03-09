Колорит мови Кобзаря: які цікаві та незвичні слова можна зустріти у поезії Тараса Шевченка

9 березня 2024 року минає 210 років з дня народження українського пророка Тараса Шевченка. Він став одним із символів України.

Кобзар зробив неоціненний внесок у розвиток письменства, мистецтва, української мови тощо, зазначає Освіта 24. Згодом дослідник історії української літературної мови Іван Огієнко упорядкував "Граматико-стилістичний словник Шевченкової мови".

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Які цікаві слова можна зустріти у поезії Тараса Шевченка

Цей словник містить лексику, котру використовує у своїй поезії Тарас Шевченко. Іван Огієнко свого часу наголошував: "Шевченкова мова стала в нас за наріжний камінь нашої літературної мови".

У цьому словнику можна зустріти чимало цікавих та давніх слів. Зокрема, такі:

затого – скоро;

кав'яр – риб'яча ікра;

Зауважимо також, що слово кав'яр із таким самим значенням ви можете знайти в "Енеїді" Івана Котляревського – зачинателя нової української літератури.

недОсвіт – враннішній приморозок;

сагА – затока тощо.

Зауважимо також, чимало слів, які є у творах Тараса Шевченка, стали застарілими або ж є діалектними.

Неологізми та цікаві слова у поезії Кобзаря

Тараса Григоровича, до слова, вважають автором слова "високочолий".

Освіта 24 також пропонує запам'ятати такі цікаві слова, які ви можете знайти у поезії Кобзаря:

вештатися – блукати, бродити;

зараннє – рано-вранці;

ненька – мати;

ослона – завіса;

уродливий – красивий, вродливий;

лиштва – вишивка у вигляді прямої гладі;

ледащо – ледар;

вичуняти – одужати;

шкандибати – кульгати;

либонь – мабуть;

цуратися – уникати та інші.

Тож не цурайтеся давніх та цікавих українських слів, а вживайте їх частіше та популяризуйте!