Колорит языка Кобзаря: какие интересные и необычные слова можно встретить в поэзии Тараса Шевченко

9 марта 2024 года исполняется 210 лет со дня рождения украинского пророка Тараса Шевченко. Он стал одним из символов Украины.

Кобзарь сделал неоценимый вклад в развитие литературы, искусства, украинского языка и т.д., отмечает Образование 24. Впоследствии исследователь истории украинского литературного языка Иван Огиенко составил "Грамматико-стилистический словарь языка Шевченко".

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Какие интересные слова можно встретить в поэзии Тараса Шевченко

Этот словарь содержит лексику, которую использует в своей поэзии Тарас Шевченко. Иван Огиенко в свое время подчеркивал: "Язык Шевченко стал у нас краеугольным камнем нашего литературного языка".

В этом словаре можно встретить немало интересных и древних слов. В частности, такие:

затого – скоро;

кав'яр – риб'яча ікра;

Заметим также, что слово кав'яр с таким же значением вы можете найти в "Энеиде" Ивана Котляревского – зачинателя новой украинской литературы.

недОсвіт – враннішній приморозок;

сагА – затока и тому подобное.

Заметим также, немало слов, которые есть в произведениях Тараса Шевченко, стали устаревшими или являются диалектными.

Неологизмы и интересные слова в поэзии Кобзаря

Тараса Григорьевича, к слову, считают автором слова "високочолий".

Образование 24 также предлагает запомнить такие интересные слова, которые вы можете найти в поэзии Кобзаря:

вештатися – блукати, бродити;

зараннє – рано-вранці;

ненька – мати;

ослона – завіса;

уродливий – красивий, вродливий;

лиштва – вишивка у вигляді прямої гладі;

ледащо – ледар;

вичуняти – одужати;

шкандибати – кульгати;

либонь – мабуть;

цуратися – уникати и другие.

Поэтому "не цурайтесь" (укр.) древних и интересных украинских слов, а употребляйте их чаще и популяризируйте!