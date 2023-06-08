6 українських ЗВО опинилися у світовому рейтингу найкращих вишів
8 червня 2023, 16:36Читать новость на русском
Джерело:МОН
6 українських університетів опинилися серед найкращих у світі. Рейтинг оприлюднила британська агенція.
Так, британська рейтингова агенція "Times Higher Education" під час Глобального конгресу зі сталого розвитку презентувала результати щорічного рейтингу університетів Impact Rankings. Які українські ЗВО у списку – читайте далі.
Читайте Оприлюднили рейтинг університетів України 2023 року
6 українських університетів – серед найкращих у світі
У 2023 році агенція прорейтингувала 1591 університет зі 112 країн світу. 32 з них – українські. А це найбільше представництво ЗВО у цьому рейтингу.
До тисячі найбільш сталих університетів України потрапили:
- Сумський державний університет (найкращі 301 – 400 світового рейтингу);
- НУ "Львівська політехніка" (найкращі 401 – 600 світового рейтингу);
- Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана (найкращі 801 – 1000 світового рейтингу);
- НТУ "Харківський політехнічний інститут" (найкращі 801 – 1000 світового рейтингу);
- Ужгородський національний університет (найкращі 801 – 1000 світового рейтингу);
- ДУ "Житомирська політехніка" (найкращі 801 – 1000 світового рейтингу).
Що відомо про рейтинг "Times Higher Education Impact Rankings"
- Цей рейтинг набуває все більшої популярності, адже університети прагнуть продемонструвати відданість досягненню Цілей сталого розвитку ООН (ЦСР).
- Методологія рейтингу містить низку показників за кожною із 17 ЦСР, які оцінюють освітню, дослідницьку та адміністративну діяльність закладів вищої освіти, а також їхній вплив на суспільство.