Результати рейтингу ґрунтуються на показниках цитованості наукових статей, опублікованих закладами освіти або їхніми фахівцями. Рейтинг склали у квітні 2023 року.

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Рейтинг найкращих університетів України 2023 року

У рейтинговій таблиці українські університети ранжовані за індексом Гірша – кількісним показником, що базується на числі наукових публікацій і кількості їх цитувань.

За цими показниками у вищезгаданому рейтингу лідирує Київський національний університет імені Тараса Шевченка. "Срібло" здобув Харківський національний університет імені Каразіна. "Бронзу" – Львівський національний університет імені Івана Франка.

Рейтинг вишів за показниками бази даних SciVerse Scopus

  1. Київський національний університет імені Тараса Шевченка;
  2. Харківський національний університет імені Каразіна;
  3. (+1) Львівський національний університет імені Івана Франка;
  4. (-1) Одеський національний університет імені Мечникова;
  5. Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського";
  6. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича;
  7. Сумський державний університет;
  8. Національний університет "Львівська політехніка";
  9. Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького;
  10. Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника;
  11. (+1) Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут";
  12. (-1) Донецький національний медичний університет;
  13. Дніпровський державний медичний університет;
  14. Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара;
  15. (+2) Національний медичний університет імені Богомольця;
  16. (-1) Український державний хіміко-технологічний університет;
  17. (+2) Харківський національний медичний університет;
  18. (-2) Ужгородський національний університет;
  19. (+3) Національна медична академія післядипломної освіти імені Шупика;
  20. (-2) Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького;
  21. Національний університет біоресурсів і природокористування України;
  22. (+1) Національний аерокосмічний університет імені Жуковського "Харківський авіаційний інститут";
  23. Харківський національний університет радіоелектроніки;
  24. (+6) Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського;
  25. Донецький національний університет імені Василя Стуса;
  26. (-2) Національний університет "Києво-Могилянська академія";
  27. (new) Запорізький державний медико-фармацевтичний університет;
  28. (-2) Таврійський національний університет імені Вернадського;
  29. (-2) Національний технічний університет "Дніпровська політехніка";
  30. (-1) Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки;
  31. (-3) Криворізький державний педагогічний університет;
  32. (+6) Національний лісотехнічний університет України;
  33. (-2) Криворізький національний університет;
  34. Тернопільський національний медичний університет імені Горбачевського;
  35. (-2) Вінницький національний технічний університет;
  36. (-4) Донецький національний технічний університет;
  37. (+5) Національний авіаційний університет;
  38. (-2) Український державний університет науки і технологій;
  39. Одеський національний політехнічний університет;
  40. (+6) Національний університет водного господарства та природокористування;
  41. (+13) Західноукраїнський національний університет;
  42. (-2) Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка;
  43. (-2) Буковинський державний медичний університет;
  44. (-1) Національний фармацевтичний університет;
  45. (-1) Національний університет харчових технологій;
  46. (-9) Одеська національна академія харчових технологій;
  47. Вінницький національний медичний університет імені Пирогова;
  48. (+12) Національний університет "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка";
  49. (+27) Міжрегіональна академія управління персоналом;
  50. (+13) Київський національний університет будівництва і архітектури;
  51. (+1) Сумський національний аграрний університет;
  52. (+15) Національний університет цивільного захисту України;
  53. Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу;
  54. (-9) Cхідноукраїнський національний університет імені Володимира Даля;
  55. (-4) Донбаська державна машинобудівна академія;
  56. (+16) Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба;
  57. (-9) Приазовський державний технічний університет;
  58. (-8) Івано-Франківський національний медичний університет;
  59. Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені Ґжицького;
  60. (-11) Київський національний університет технологій та дизайну;
  61. (+4) Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова;
  62. (+2) Запорізький національний університет;
  63. (+10) Одеський національний медичний університет;
  64. (-3) Придніпровська державна академія будівництва та архітектури;
  65. (-3) Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя;
  66. (new) Державний біотехнологічний університет;
  67. (+11) Харківський національний університет міського господарства імені Бекетова;
  68. (+6) Український державний університет залізничного транспорту;
  69. (-3) Чернігівський національний технологічний університет;
  70. (-13) Чорноморський національний університет імені Петра Могили;
  71. (+21) Херсонський державний університет;
  72. (-4) Київська школа економіки;
  73. (+4) Державний університет інфраструктури та технологій;
  74. (-3) Національний університет "Запорізька політехніка";
  75. (+5) Харківський національний автомобільно-дорожній університет;
  76. (-18) Південноукраїнський національний педагогічний університет імені Ушинського;
  77. (-2) Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка;
  78. (-9) Миколаївський національний університет імені Сухомлинського;
  79. (+6) Одеський державний екологічний університет;
  80. (+2) Львівський державний університет безпеки життєдіяльності;
  81. (-26) Хмельницький національний університет;
  82. (+4) Київський національний торговельно-економічний університет;
  83. (+11) Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана;
  84. (-14) Державний університет "Житомирська політехніка";
  85. (-6) Черкаський державний технологічний університет;
  86. (+1) Українська медична стоматологічна академія;
  87. (+6) Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця;
  88. Національний транспортний університет;
  89. (+1) Національний університет фізичного виховання і спорту України;
  90. (-1) Харківський національний педагогічний університет імені Сковороди;
  91. (-8) Донбаська національна академія будівництва і архітектури;
  92. (+4) Львівський торговельно-економічний університет;
  93. (+21) Національний університет оборони України імені Івана Черняховського;
  94. (-3) Луганський державний медичний університет;
  95. (+13) Дніпровський державний аграрно-економічний університет;
  96. (+1) Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного;
  97. (+8) Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького;
  98. (+8) Миколаївський національний аграрний університет;
  99. (+55) Маріупольский державний університет;
  100. (+13) Державний університет телекомунікацій;
  101. (-3) Херсонська державна морська академія;
  102. (+16) Білоцерківський національний аграрний університет;
  103. (-4) Луцький національний технічний університет;
  104. (+16) Поліський національний університет;
  105. (-5) Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського;
  106. (-3) Одеська державна академія будівництва та архітектури;
  107. (-5) Луганський національний університет імені Тараса Шевченка;
  108. (-4) Херсонський національний технічний університет;
  109. (+16) Полтавська державна аграрна академія;
  110. Бердянський державний педагогічний університет;
  111. (+5) Херсонський державний аграрний університет;
  112. (-5) Одеський національний економічний університет;
  113. (+6) Львівський національний аграрний університет;
  114. (+7) Вінницький національний аграрний університет;
  115. (-14) Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського;
  116. (+18) Київський Університет імені Бориса Грінченка;
  117. (+10) Сумський державний педагогічний університет імені Макаренка;
  118. (new) Національний університет "Чернігівський колегіум" імені Шевченка;
  119. (-4) Міжнародний гуманітарний університет;
  120. (+2) Житомирський державний університет імені Івана Франка;
  121. (-12) Одеський національний морський університет;
  122. (+28) Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого;
  123. (-11) Українська академія друкарства;
  124. (-7) Університет банківської справи;
  125. (+4) Національний педагогічний університет імені Драгоманова;
  126. (-2) Центральноукраїнський національний технічний університет;
  127. (-4) Одеська національна академія зв'язку імені Попова;
  128. Університет державної фіскальної служби України;
  129. (-3) Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського;
  130. (+2) Харківський національний університет внутрішніх справ;
  131. Харківська державна академія фізичної культури;
  132. (new) Європейський університет;
  133. (+4) Університет митної справи та фінансів;
  134. (-4) Дніпровський державний технічний університет;
  135. (new) Військова академія (м. Одеса);
  136. (+3) Камʼянець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка;
  137. (+10) Житомирський вiйськовий iнститут iменi Корольова;
  138. (+6) Львівський державний університет внутрішніх справ;
  139. (+2) Полтавський університет економіки і торгівлі;
  140. (+2) Донбаський державний педагогічний університет;
  141. (+10) Українська інженерно-педагогічна академія;
  142. (+1) Рівненський державний гуманітарний університет;
  143. (+2) Уманський національний університет садівництва;
  144. (-11) Університет імені Альфреда Нобеля;
  145. (+7) Національна академія Національної гвардії України;
  146. (-10) Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини;
  147. (+6) Подільський державний університет;
  148. (-10) Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка;
  149. (-1) Національний університет «Острозька академія»;
  150. (-4) Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»;
  151. (new) Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького;
  152. (-3) Державний університет економіки і технологій;
  153. (+4) Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка;
  154. (+6) Київський національний університет культури і мистецтв;
  155. (+3) Державний заклад вищої освіти Університет менеджменту освіти Національної академії педагогічних наук України;
  156. (-1) Університет економіки та права «Крок»;
  157. (-1) Національний університет «Одеська морська академія»;
  158. (+1) Національна академія внутрішніх справ;
  159. (+2) Університет Григорія Сковороди в Переяславі;
  160. (+26) Київський медичний університет;
  161. (+1) Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія;
  162. (+11) Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут;
  163. Український католицький університет;
  164. Національна академія Служби безпеки України;
  165. (+3) Національний університет «Одеська юридична академія»;
  166. (-1) Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ;
  167. (+5) Донецький державний університет внутрішніх справ;
  168. (-2) Буковинський університет;
  169. (+2) Одеський державний аграрний університет;
  170. (+10) Ізмаїльський державний гуманітарний університет;
  171. (+6) Львівський університет бізнесу та права;
  172. (-3) Мукачівський державний університет;
  173. (+9) Міжнародний європейський Університет;
  174. (+4) Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя;
  175. Академія праці, соціальних відносин і туризму;
  176. (-2) Київський міжнародний університет;
  177. (-1) Харківський технологічний університет "ШАГ";
  178. (new) Вінницька академія безперервної освіти;
  179. (-12) Львівський медичний інститут;
  180. (-10) Одеська державна академія технічного регулювання та якості;
  181. (new) Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія;
  182. (new) Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка;
  183. (-2) Комунальний заклад Харківська гуманітарно-педагогічна академія Харківської обласної ради;
  184. (new) Університет Короля Данила;
  185. (-1) Міжнародний університет фінансів;
  186. (-7) Київський національний лінгвістичний університет;
  187. (-4) Одеський державний університет внутрішніх справ;
  188. (new) Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут;
  189. (-4) Харківська державна академія дизайну і мистецтв;
  190. Харківський міжнародний медичний університет;
  191. (new) Державна навчально-наукова установа "Академія фінансового управління";
  192. (new) Українська військово-медична академія;
  193. (-5) Львівський інститут економіки і туризму;
  194. (-4) Бердянський університет менеджменту і бізнесу;
  195. (-8) Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія";
  196. (new) Харківська державна академія культури;
  197. (-8) Київський славістичний університет;
  198. (-5) Національна академія статистики, обліку та аудиту;
  199. (-8) Державний університет інформатики і штучного інтелекту;
  200. (new) Дніпровський гуманітарний університет;
  201. (-7) Технічний університет Метінвест Політехніка;
  202. (new) Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури;
  203. (-8) Київський університет культури;
  204. (new) Національна музична академія України імені Чайковського.

Що таке Scopus

Це бібліографічна і реферативна база даних, а також інструмент для відстеження цитованості статей, опублікованих у наукових виданнях.

Розробником і власником Scopus є видавнича корпорація Elsevier.

Дані Scopus використовуються для складання деяких рейтингів провідних університетів світу.

Читайте Про вступ доведеться забути: які помилки не варто робити учасникам НМТ-2023

Вступна кампанія – 2023: коротко

  • НМТ міститиме завдання з трьох предметів. Два обов'язкові – українська мова, математика – та один предмет на вибір – історія України, іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська), біологія, фізика, хімія.
  • На складання тесту абітурієнти матимуть 180 хвилин. Учасники НМТ можуть самі розподіляти час між блоками.
  • У МОН запланували дві сесії НМТ-2023: основну і додаткову.
  • Основна відбудеться у червні, додаткова – у червні – липні. Участь у додатковій сесії можуть взяти ті абітурієнти, які через поважні причини не могли складати тести під час основної.
  • Тести випускники складатимуть у спеціально обладнаних комп'ютерних аудиторіях навчальних закладів – тимчасових екзаменаційних центрах (ТЕЦ). Їх створять як в Україні, так і в деяких країнах за кордоном.
  • Реєстрація на НМТ-2023 триватиме до 3 травня.
  • Підтвердження участі у тесті та остаточний вибір місця проходження НМТ запланували на травень.
  • Вступна кампанія у виші запланована на липень – серпень.