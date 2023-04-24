Результати рейтингу ґрунтуються на показниках цитованості наукових статей, опублікованих закладами освіти або їхніми фахівцями. Рейтинг склали у квітні 2023 року.
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Рейтинг найкращих університетів України 2023 року
У рейтинговій таблиці українські університети ранжовані за індексом Гірша – кількісним показником, що базується на числі наукових публікацій і кількості їх цитувань.
За цими показниками у вищезгаданому рейтингу лідирує Київський національний університет імені Тараса Шевченка. "Срібло" здобув Харківський національний університет імені Каразіна. "Бронзу" – Львівський національний університет імені Івана Франка.
Рейтинг вишів за показниками бази даних SciVerse Scopus
- Київський національний університет імені Тараса Шевченка;
- Харківський національний університет імені Каразіна;
- (+1) Львівський національний університет імені Івана Франка;
- (-1) Одеський національний університет імені Мечникова;
- Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського";
- Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича;
- Сумський державний університет;
- Національний університет "Львівська політехніка";
- Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького;
- Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника;
- (+1) Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут";
- (-1) Донецький національний медичний університет;
- Дніпровський державний медичний університет;
- Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара;
- (+2) Національний медичний університет імені Богомольця;
- (-1) Український державний хіміко-технологічний університет;
- (+2) Харківський національний медичний університет;
- (-2) Ужгородський національний університет;
- (+3) Національна медична академія післядипломної освіти імені Шупика;
- (-2) Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького;
- Національний університет біоресурсів і природокористування України;
- (+1) Національний аерокосмічний університет імені Жуковського "Харківський авіаційний інститут";
- Харківський національний університет радіоелектроніки;
- (+6) Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського;
- Донецький національний університет імені Василя Стуса;
- (-2) Національний університет "Києво-Могилянська академія";
- (new) Запорізький державний медико-фармацевтичний університет;
- (-2) Таврійський національний університет імені Вернадського;
- (-2) Національний технічний університет "Дніпровська політехніка";
- (-1) Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки;
- (-3) Криворізький державний педагогічний університет;
- (+6) Національний лісотехнічний університет України;
- (-2) Криворізький національний університет;
- Тернопільський національний медичний університет імені Горбачевського;
- (-2) Вінницький національний технічний університет;
- (-4) Донецький національний технічний університет;
- (+5) Національний авіаційний університет;
- (-2) Український державний університет науки і технологій;
- Одеський національний політехнічний університет;
- (+6) Національний університет водного господарства та природокористування;
- (+13) Західноукраїнський національний університет;
- (-2) Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка;
- (-2) Буковинський державний медичний університет;
- (-1) Національний фармацевтичний університет;
- (-1) Національний університет харчових технологій;
- (-9) Одеська національна академія харчових технологій;
- Вінницький національний медичний університет імені Пирогова;
- (+12) Національний університет "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка";
- (+27) Міжрегіональна академія управління персоналом;
- (+13) Київський національний університет будівництва і архітектури;
- (+1) Сумський національний аграрний університет;
- (+15) Національний університет цивільного захисту України;
- Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу;
- (-9) Cхідноукраїнський національний університет імені Володимира Даля;
- (-4) Донбаська державна машинобудівна академія;
- (+16) Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба;
- (-9) Приазовський державний технічний університет;
- (-8) Івано-Франківський національний медичний університет;
- Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені Ґжицького;
- (-11) Київський національний університет технологій та дизайну;
- (+4) Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова;
- (+2) Запорізький національний університет;
- (+10) Одеський національний медичний університет;
- (-3) Придніпровська державна академія будівництва та архітектури;
- (-3) Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя;
- (new) Державний біотехнологічний університет;
- (+11) Харківський національний університет міського господарства імені Бекетова;
- (+6) Український державний університет залізничного транспорту;
- (-3) Чернігівський національний технологічний університет;
- (-13) Чорноморський національний університет імені Петра Могили;
- (+21) Херсонський державний університет;
- (-4) Київська школа економіки;
- (+4) Державний університет інфраструктури та технологій;
- (-3) Національний університет "Запорізька політехніка";
- (+5) Харківський національний автомобільно-дорожній університет;
- (-18) Південноукраїнський національний педагогічний університет імені Ушинського;
- (-2) Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка;
- (-9) Миколаївський національний університет імені Сухомлинського;
- (+6) Одеський державний екологічний університет;
- (+2) Львівський державний університет безпеки життєдіяльності;
- (-26) Хмельницький національний університет;
- (+4) Київський національний торговельно-економічний університет;
- (+11) Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана;
- (-14) Державний університет "Житомирська політехніка";
- (-6) Черкаський державний технологічний університет;
- (+1) Українська медична стоматологічна академія;
- (+6) Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця;
- Національний транспортний університет;
- (+1) Національний університет фізичного виховання і спорту України;
- (-1) Харківський національний педагогічний університет імені Сковороди;
- (-8) Донбаська національна академія будівництва і архітектури;
- (+4) Львівський торговельно-економічний університет;
- (+21) Національний університет оборони України імені Івана Черняховського;
- (-3) Луганський державний медичний університет;
- (+13) Дніпровський державний аграрно-економічний університет;
- (+1) Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного;
- (+8) Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького;
- (+8) Миколаївський національний аграрний університет;
- (+55) Маріупольский державний університет;
- (+13) Державний університет телекомунікацій;
- (-3) Херсонська державна морська академія;
- (+16) Білоцерківський національний аграрний університет;
- (-4) Луцький національний технічний університет;
- (+16) Поліський національний університет;
- (-5) Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського;
- (-3) Одеська державна академія будівництва та архітектури;
- (-5) Луганський національний університет імені Тараса Шевченка;
- (-4) Херсонський національний технічний університет;
- (+16) Полтавська державна аграрна академія;
- Бердянський державний педагогічний університет;
- (+5) Херсонський державний аграрний університет;
- (-5) Одеський національний економічний університет;
- (+6) Львівський національний аграрний університет;
- (+7) Вінницький національний аграрний університет;
- (-14) Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського;
- (+18) Київський Університет імені Бориса Грінченка;
- (+10) Сумський державний педагогічний університет імені Макаренка;
- (new) Національний університет "Чернігівський колегіум" імені Шевченка;
- (-4) Міжнародний гуманітарний університет;
- (+2) Житомирський державний університет імені Івана Франка;
- (-12) Одеський національний морський університет;
- (+28) Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого;
- (-11) Українська академія друкарства;
- (-7) Університет банківської справи;
- (+4) Національний педагогічний університет імені Драгоманова;
- (-2) Центральноукраїнський національний технічний університет;
- (-4) Одеська національна академія зв'язку імені Попова;
- Університет державної фіскальної служби України;
- (-3) Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського;
- (+2) Харківський національний університет внутрішніх справ;
- Харківська державна академія фізичної культури;
- (new) Європейський університет;
- (+4) Університет митної справи та фінансів;
- (-4) Дніпровський державний технічний університет;
- (new) Військова академія (м. Одеса);
- (+3) Камʼянець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка;
- (+10) Житомирський вiйськовий iнститут iменi Корольова;
- (+6) Львівський державний університет внутрішніх справ;
- (+2) Полтавський університет економіки і торгівлі;
- (+2) Донбаський державний педагогічний університет;
- (+10) Українська інженерно-педагогічна академія;
- (+1) Рівненський державний гуманітарний університет;
- (+2) Уманський національний університет садівництва;
- (-11) Університет імені Альфреда Нобеля;
- (+7) Національна академія Національної гвардії України;
- (-10) Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини;
- (+6) Подільський державний університет;
- (-10) Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка;
- (-1) Національний університет «Острозька академія»;
- (-4) Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»;
- (new) Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького;
- (-3) Державний університет економіки і технологій;
- (+4) Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка;
- (+6) Київський національний університет культури і мистецтв;
- (+3) Державний заклад вищої освіти Університет менеджменту освіти Національної академії педагогічних наук України;
- (-1) Університет економіки та права «Крок»;
- (-1) Національний університет «Одеська морська академія»;
- (+1) Національна академія внутрішніх справ;
- (+2) Університет Григорія Сковороди в Переяславі;
- (+26) Київський медичний університет;
- (+1) Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія;
- (+11) Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут;
- Український католицький університет;
- Національна академія Служби безпеки України;
- (+3) Національний університет «Одеська юридична академія»;
- (-1) Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ;
- (+5) Донецький державний університет внутрішніх справ;
- (-2) Буковинський університет;
- (+2) Одеський державний аграрний університет;
- (+10) Ізмаїльський державний гуманітарний університет;
- (+6) Львівський університет бізнесу та права;
- (-3) Мукачівський державний університет;
- (+9) Міжнародний європейський Університет;
- (+4) Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя;
- Академія праці, соціальних відносин і туризму;
- (-2) Київський міжнародний університет;
- (-1) Харківський технологічний університет "ШАГ";
- (new) Вінницька академія безперервної освіти;
- (-12) Львівський медичний інститут;
- (-10) Одеська державна академія технічного регулювання та якості;
- (new) Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія;
- (new) Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка;
- (-2) Комунальний заклад Харківська гуманітарно-педагогічна академія Харківської обласної ради;
- (new) Університет Короля Данила;
- (-1) Міжнародний університет фінансів;
- (-7) Київський національний лінгвістичний університет;
- (-4) Одеський державний університет внутрішніх справ;
- (new) Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут;
- (-4) Харківська державна академія дизайну і мистецтв;
- Харківський міжнародний медичний університет;
- (new) Державна навчально-наукова установа "Академія фінансового управління";
- (new) Українська військово-медична академія;
- (-5) Львівський інститут економіки і туризму;
- (-4) Бердянський університет менеджменту і бізнесу;
- (-8) Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія";
- (new) Харківська державна академія культури;
- (-8) Київський славістичний університет;
- (-5) Національна академія статистики, обліку та аудиту;
- (-8) Державний університет інформатики і штучного інтелекту;
- (new) Дніпровський гуманітарний університет;
- (-7) Технічний університет Метінвест Політехніка;
- (new) Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури;
- (-8) Київський університет культури;
- (new) Національна музична академія України імені Чайковського.
Що таке Scopus
Це бібліографічна і реферативна база даних, а також інструмент для відстеження цитованості статей, опублікованих у наукових виданнях.
Розробником і власником Scopus є видавнича корпорація Elsevier.
Дані Scopus використовуються для складання деяких рейтингів провідних університетів світу.
Читайте Про вступ доведеться забути: які помилки не варто робити учасникам НМТ-2023
Вступна кампанія – 2023: коротко
- НМТ міститиме завдання з трьох предметів. Два обов'язкові – українська мова, математика – та один предмет на вибір – історія України, іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська), біологія, фізика, хімія.
- На складання тесту абітурієнти матимуть 180 хвилин. Учасники НМТ можуть самі розподіляти час між блоками.
- У МОН запланували дві сесії НМТ-2023: основну і додаткову.
- Основна відбудеться у червні, додаткова – у червні – липні. Участь у додатковій сесії можуть взяти ті абітурієнти, які через поважні причини не могли складати тести під час основної.
- Тести випускники складатимуть у спеціально обладнаних комп'ютерних аудиторіях навчальних закладів – тимчасових екзаменаційних центрах (ТЕЦ). Їх створять як в Україні, так і в деяких країнах за кордоном.
- Реєстрація на НМТ-2023 триватиме до 3 травня.
- Підтвердження участі у тесті та остаточний вибір місця проходження НМТ запланували на травень.
- Вступна кампанія у виші запланована на липень – серпень.