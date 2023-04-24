Результаты рейтинга основываются на показателях цитируемости научных статей, опубликованных учебными заведениями или их специалистами. Рейтинг составили в апреле 2023 года.

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Рейтинг университетов Украины в 2023 году

В рейтинговой таблице украинские университеты ранжированы по индексу Гирша – количественному показателю, основанному на числе научных публикаций и количестве их цитирований.

По этим показателям в рейтинге лидирует Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко. "Серебро" получил Харьковский национальный университет имени Каразина. "Бронзу" – Львовский национальный университет имени Ивана Франко.

Рейтинг вузов по показателям базы данных SciVerse Scopus

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко; Харьковский национальный университет имени Каразина; (+1) Львовский национальный университет имени Ивана Франко; (-1) Одесский национальный университет имени Мечникова; Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского"; Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича; Сумской государственный университет; Национальный университет "Львовская политехника"; Львовский национальный медицинский университет имени Даниила Галицкого; Прикарпатский национальный университет имени Василия Стефаника; (+1) Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт"; (-1) Донецкий национальный медицинский университет; Днепровский государственный медицинский университет; Днепровский национальный университет имени Олеся Гончара; (+2) Национальный медицинский университет имени Богомольца; (-1) Украинский государственный химико-технологический университет; (+2) Харьковский национальный медицинский университет; (-2) Ужгородский национальный университет; (+3) Национальная медицинская академия последипломного образования имени Шупика; (-2) Черкасский национальный университет имени Богдана Хмельницкого; Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины; (+1) Национальный аэрокосмический университет имени Жуковского "Харьковский авиационный институт"; Харьковский национальный университет радиоэлектроники; (+6) Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградского; Донецкий национальный университет имени Василия Стуса; (-2) Национальный университет "Киево-Могилянская академия"; (new) Запорожский государственный медико-фармацевтический университет; (-2) Таврический национальный университет имени Вернадского; (-2) Национальный технический университет "Днепровская политехника"; (-1) Восточноевропейский национальный университет имени Леси Украинки; (-3) Криворожский государственный педагогический университет; (+6) Национальный лесотехнический университет Украины; (-2) Криворожский национальный университет; Тернопольский национальный медицинский университет имени Горбачевского; (-2) Винницкий национальный технический университет; (-4) Донецкий национальный технический университет; (+5) Национальный авиационный университет; (-2) Украинский государственный университет науки и технологий; Одесский национальный политехнический университет; (+6) Национальный университет водного хозяйства и природопользования; (+13) Западноукраинский национальный университет; (-2) Дрогобычский государственный педагогический университет имени Ивана Франко; (-2) Буковинский государственный медицинский университет; (-1) Национальный фармацевтический университет; (-1) Национальный университет пищевых технологий; (-9) Одесская национальная академия пищевых технологий; Винницкий национальный медицинский университет имени Пирогова; (+12) Национальный университет "Полтавская политехника имени Юрия Кондратюка"; (+27) Межрегиональная академия управления персоналом; (+13) Киевский национальный университет строительства и архитектуры; (+1) Сумской национальный аграрный университет; (+15) Национальный университет гражданской защиты Украины; Ивано-Франковский национальный технический университет нефти и газа; (-9) Восточноукраинский национальный университет имени Владимира Даля; (-4) Донбасская государственная машиностроительная академия; (+16) Харьковский национальный университет Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба; (-9) Приазовский государственный технический университет; (-8) Ивано-Франковский национальный медицинский университет; Львовский национальный университет ветеринарной медицины и биотехнологий имени Гжицкого; (-11) Киевский национальный университет технологий и дизайна; (+4) Национальный университет кораблестроения имени адмирала Макарова; (+2) Запорожский национальный университет; (+10) Одесский национальный медицинский университет; (-3) Приднепровская государственная академия строительства и архитектуры; (-3) Тернопольский национальный технический университет имени Ивана Пулюя; (new) Государственный биотехнологический университет; (+11) Харьковский национальный университет городского хозяйства имени Бекетова; (+6) Украинский государственный университет железнодорожного транспорта; (-3) Черниговский национальный технологический университет; (-13) Черноморский национальный университет имени Петра Могилы; (+21) Херсонский государственный университет; (-4) Киевская школа экономики; (+4) Государственный университет инфраструктуры и технологий; (-3) Национальный университет "Запорожская политехника"; (+5) Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет; (-18) Южноукраинский национальный педагогический университет имени Ушинского; (-2) Тернопольский национальный педагогический университет имени Владимира Гнатюка; (-9) Николаевский национальный университет имени Сухомлинского; (+6) Одесский государственный экологический университет; (+2) Львовский государственный университет безопасности жизнедеятельности; (-26) Хмельницкий национальный университет; (+4) Киевский национальный торгово-экономический университет; (+11) Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана; (-14) Государственный университет "Житомирская политехника"; (-6) Черкасский государственный технологический университет; (+1) Украинская медицинская стоматологическая академия; (+6) Харьковский национальный экономический университет имени Семена Кузнеца; Национальный транспортный университет; (+1) Национальный университет физического воспитания и спорта Украины; (-1) Харьковский национальный педагогический университет имени Сковороды; (-8) Донбасская национальная академия строительства и архитектуры; (+4) Львовский торгово-экономический университет; (+21) Национальный университет обороны Украины имени Ивана Черняховского; (-3) Луганский государственный медицинский университет; (+13) Днепровский государственный аграрно-экономический университет; (+1) Таврический государственный агротехнологический университет имени Дмитрия Моторного; (+8) Мелитопольский государственный педагогический университет имени Богдана Хмельницкого; (+8) Николаевский национальный аграрный университет; (+55) Мариупольский государственный университет; (+13) Государственный университет телекоммуникаций; (-3) Херсонская государственная морская академия; (+16) Белоцерковский национальный аграрный университет; (-4) Луцкий национальный технический университет; (+16) Полесский национальный университет; (-5) Львовский государственный университет физической культуры имени Ивана Боберского; (-3) Одесская государственная академия строительства и архитектуры; (-5) Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко; (-4) Херсонский национальный технический университет; (+16) Полтавская государственная аграрная академия; Бердянский государственный педагогический университет; (+5) Херсонский государственный аграрный университет; (-5) Одесский национальный экономический университет; (+6) Львовский национальный аграрный университет; (+7) Винницкий национальный аграрный университет; (-14) Винницкий государственный педагогический университет имени Михаила Коцюбинского; (+18) Киевский Университет имени Бориса Гринченко; (+10) Сумской государственный педагогический университет имени Макаренко; (new) Национальный университет "Черниговский коллегиум" имени Шевченко; (-4) Международный гуманитарный университет; (+2) Житомирский государственный университет имени Ивана Франко; (-12) Одесский национальный морской университет; (+28) Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого; (-11) Украинская академия книгопечатания; (-7) Университет банковского дела; (+4) Национальный педагогический университет имени Драгоманова; (-2) Центральноукраинский национальный технический университет; (-4) Одесская национальная академия связи имени Попова; Университет государственной фискальной службы Украины; (-3) Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского; (+2) Харьковский национальный университет внутренних дел; Харьковская государственная академия физической культуры; (new) Европейский университет; (+4) Университет таможенного дела и финансов; (-4) Днепровский государственный технический университет; (new) Военная академия (г. Одесса); (+3) Каменец-Подольский национальный университет имени Ивана Огиенко; (+10) Житомирский военный институт имени Королева; (+6) Львовский государственный университет внутренних дел; (+2) Полтавский университет экономики и торговли; (+2) Донбасский государственный педагогический университет; (+10) Украинская инженерно-педагогическая академия; (+1) Ровенский государственный гуманитарный университет; (+2) Уманский национальный университет садоводства; (-11) Университет имени Альфреда Нобеля; (+7) Национальная академия Национальной гвардии Украины; (-10) Уманский государственный педагогический университет имени Павла Тычины; (+6) Подольский государственный университет; (-10) Центральноукраинский государственный педагогический университет имени Владимира Винниченко; (-1) Национальный университет «Острожская академия»; (-4) Открытый международный университет развития человека «Украина»; (new) Национальная академия Государственной пограничной службы Украины имени Богдана Хмельницкого; (-3) Государственный университет экономики и технологий; (+4) Полтавский национальный педагогический университет имени В. Г. Короленко; (+6) Киевский национальный университет культуры и искусств; (+3) Государственное учреждение высшего образования Университет менеджмента образования Национальной академии педагогических наук Украины; (-1) Университет экономики и права «Шаг»; (-1) Национальный университет «Одесская морская академия»; (+1) Национальная академия внутренних дел; (+2) Университет Григория Сковороды в Переяславе; (+26) Киевский медицинский университет; (+1) Хортицкая национальная учебно-реабилитационная академия; (+11) Военный институт телекоммуникаций и информатизации имени Героев Крут; Украинский католический университет; Национальная академия Службы безопасности; (+3) Национальный университет «Одесская юридическая академия»; (-1) Днепропетровский государственный университет внутренних дел; (+5) Донецкий государственный университет внутренних дел; (-2) Буковинский университет; (+2) Одесский государственный аграрный университет; (+10) Измаильский государственный гуманитарный университет; (+6) Львовский университет бизнеса и права; (-3) Мукачевский государственный университет; (+9) Международный европейский Университет; (+4) Нежинский государственный университет имени Николая Гоголя; Академия труда, социальных отношений и туризма; (-2) Киевский международный университет; (-1) Харьковский технологический университет "ШАГ"; (new) Винницкая академия непрерывного образования; (-12) Львовский медицинский институт; (-10) Одесская государственная академия технического регулирования и качества; (new) Хмельницкая гуманитарно-педагогическая академия; (new) Глуховский национальный педагогический университет имени Александра Довженко; (-2) Коммунальное заведение Харьковская гуманитарно-педагогическая академия Харьковского областного совета; (new) Университет Короля Даниила; (-1) Международный университет финансов; (-7) Киевский национальный лингвистический университет; (-4) Одесский государственный университет внутренних дел; (new) Хмельницкий кооперативный торгово-экономический институт; (-4) Харьковская государственная академия дизайна и искусств; Харьковский международный медицинский университет; (new) Государственное учебно-научное учреждение "Академия финансового управления"; (new) Украинская военно-медицинская академия; (-5) Львовский институт экономики и туризма; (-4) Бердянский университет менеджмента и бизнеса; (-8) Харьковский гуманитарный университет "Народная украинская академия"; (new) Харьковская государственная академия культуры; (-8) Киевский университет славистики; (-5) Национальная академия статистики, учета и аудита; (-8) Государственный университет информатики и искусственного интеллекта; (new) Днепровский гуманитарный университет; (-7) Технический университет Метинвест Политехника; (new) Национальная академия изобразительного искусства и архитектуры; (-8) Киевский университет культуры; (New) Национальная музыкальная академия Украины имени Чайковского.

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