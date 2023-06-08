Так, британское рейтинговое агентство "Times Higher Education" во время Глобального конгресса по устойчивому развитию представило результаты ежегодного рейтинга университетов Impact Rankings. Какие украинские ЗВО в списке читайте дальше.
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6 украинских университетов – среди лучших в мире
В 2023 году агентство прорейтинговало 1591 университет из 112 стран мира. 32 из них – украинские. А это самое большое представительство ЗВО в этом рейтинге.
В тысячу наиболее устойчивых университетов Украины попали:
- Сумской государственный университет (лучшие 301 – 400 мирового рейтинга);
- НУ "Львовская политехника" (лучшие 401 – 600 мирового рейтинга);
- Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана (лучшие 801 – 1000 мирового рейтинга);
- НТУ "Харьковский политехнический институт" (лучшие 801 – 1000 мирового рейтинга);
- Ужгородский национальный университет (лучшие 801 – 1000 мирового рейтинга);
- ГУ "Житомирская политехника" (лучшие 801 – 1000 мирового рейтинга).
Что известно о рейтинге "Times Higher Education Impact Rankings"
- Этот рейтинг приобретает все большую популярность, ведь университеты стремятся продемонстрировать приверженность достижению Целей устойчивого развития ООН (ЦСР).
- Методология рейтинга включает в себя ряд показателей по каждому из 17 ЦСР, которые оценивают образовательную, исследовательскую и административную деятельность учреждений высшего образования, а также их влияние на общество.