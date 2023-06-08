Так, британское рейтинговое агентство "Times Higher Education" во время Глобального конгресса по устойчивому развитию представило результаты ежегодного рейтинга университетов Impact Rankings. Какие украинские ЗВО в списке читайте дальше.

Читайте Обнародовали рейтинг университетов Украины в 2023 году

6 украинских университетов – среди лучших в мире

В 2023 году агентство прорейтинговало 1591 университет из 112 стран мира. 32 из них – украинские. А это самое большое представительство ЗВО в этом рейтинге.

В тысячу наиболее устойчивых университетов Украины попали:

Сумской государственный университет (лучшие 301 – 400 мирового рейтинга); НУ "Львовская политехника" (лучшие 401 – 600 мирового рейтинга); Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана (лучшие 801 – 1000 мирового рейтинга); НТУ "Харьковский политехнический институт" (лучшие 801 – 1000 мирового рейтинга); Ужгородский национальный университет (лучшие 801 – 1000 мирового рейтинга); ГУ "Житомирская политехника" (лучшие 801 – 1000 мирового рейтинга).