Так, британское рейтинговое агентство "Times Higher Education" во время Глобального конгресса по устойчивому развитию представило результаты ежегодного рейтинга университетов Impact Rankings. Какие украинские ЗВО в списке читайте дальше.

Читайте Обнародовали рейтинг университетов Украины в 2023 году

6 украинских университетов – среди лучших в мире

В 2023 году агентство прорейтинговало 1591 университет из 112 стран мира. 32 из них – украинские. А это самое большое представительство ЗВО в этом рейтинге.

В тысячу наиболее устойчивых университетов Украины попали:

  1. Сумской государственный университет (лучшие 301 – 400 мирового рейтинга);
  2. НУ "Львовская политехника" (лучшие 401 – 600 мирового рейтинга);
  3. Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана (лучшие 801 – 1000 мирового рейтинга);
  4. НТУ "Харьковский политехнический институт" (лучшие 801 – 1000 мирового рейтинга);
  5. Ужгородский национальный университет (лучшие 801 – 1000 мирового рейтинга);
  6. ГУ "Житомирская политехника" (лучшие 801 – 1000 мирового рейтинга).

Что известно о рейтинге "Times Higher Education Impact Rankings"

  • Этот рейтинг приобретает все большую популярность, ведь университеты стремятся продемонстрировать приверженность достижению Целей устойчивого развития ООН (ЦСР).
  • Методология рейтинга включает в себя ряд показателей по каждому из 17 ЦСР, которые оценивают образовательную, исследовательскую и административную деятельность учреждений высшего образования, а также их влияние на общество.