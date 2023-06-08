Так, британська рейтингова агенція "Times Higher Education" під час Глобального конгресу зі сталого розвитку презентувала результати щорічного рейтингу університетів Impact Rankings. Які українські ЗВО у списку – читайте далі.

Читайте Оприлюднили рейтинг університетів України 2023 року

6 українських університетів – серед найкращих у світі

У 2023 році агенція прорейтингувала 1591 університет зі 112 країн світу. 32 з них – українські. А це найбільше представництво ЗВО у цьому рейтингу.

До тисячі найбільш сталих університетів України потрапили:

Сумський державний університет (найкращі 301 – 400 світового рейтингу); НУ "Львівська політехніка" (найкращі 401 – 600 світового рейтингу); Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана (найкращі 801 – 1000 світового рейтингу); НТУ "Харківський політехнічний інститут" (найкращі 801 – 1000 світового рейтингу); Ужгородський національний університет (найкращі 801 – 1000 світового рейтингу); ДУ "Житомирська політехніка" (найкращі 801 – 1000 світового рейтингу).