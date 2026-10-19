"Аябоє", "фацарний" та "жонова": як ще говорять на Покутті – слова, які не почуєш абиде

Українська на Покутті має свій характер! Тут можна почути "тьовхнути", "фацарний" та інші слова, значення яких не завжди очевидне з першого разу. З'ясовуємо, що вони означають і чим цікава місцева говірка.

Сьогодні зазирнемо на Покуття й розберемося в його мовних цікавинках з посиланням на Андрія Шимановського та Юлію Котурбаш.

Чим особливий покутський говір?

Українська мова в різних куточках країни звучить по-своєму. Іноді достатньо почути кілька місцевих слів, щоб зрозуміти: перед нами справжні мовні скарби, які хочеться перепитати, запам’ятати й записати.

Одне з таких місць – Покуття, історико-етнографічний край на заході України, у південно-східній частині Івано-Франківщини. Він простягається між Прутом і Дністром, охоплюючи, зокрема, околиці Коломиї, Снятина, Городенки й Тлумача. Покуття не має статусу окремої адміністративної одиниці, проте вирізняється власними традиціями, звичаями, музикою, народним одягом і, звісно, мовою.

Тут побутують покутські говірки – місцеві різновиди української мови зі своєю вимовою, давньою лексикою та колоритними словами. Частина з них знайома й мешканцям сусідніх регіонів, а інші можуть здивувати навіть українців із Прикарпаття.

У цих словах оживає історія краю: одні збереглися ще з давніх часів, інші з’явилися завдяки контактам із сусідніми народами. Тож у покутському мовленні можна знайти сліди взаємодії української з польською, румунською та іншими мовами. Можна помітити і мовний вплив Галичини, Буковини та Поділля.

І кожне таке слово – не просто цікавинка, а маленька підказка про те, як жили люди, спілкувалися й передавали свою мову наступним поколінням.

Чи чули ви такі слова родом з Покуття?

Юлія Котурбаш, українська професійна дикторка, акторка озвучення та дубляжу, радіоведуча та мовна тренерка, присвятила цій говірці окремі відео, зосередившись на цікавинках.

Агій" чи Огій! – вигук, що позначає емоцію щирого подивування. А ще Огій один з 12 біблійських пророків Старого завіту, саме так його ім'я перекладав Іван Огієнко.

– вигук, що позначає емоцію щирого подивування. А ще Огій один з 12 біблійських пророків Старого завіту, саме так його ім'я перекладав Іван Огієнко. Аябоє! або Айя! – вигук недовіри.

– вигук недовіри. Ади! чи Аді! – вигук, щоб привернути до чогось увагу!

Як говорить Покуття: дивіться відео

І ще кілька цікавих слів з покутсько-буковинського діалекту, які використовують дуже часто в Коломийському районі. Зокрема цей діалект дуже гарно популяризує Фіїнка. Бабрати – порпати, перебирати, колупатися в землі.

– порпати, перебирати, колупатися в землі. Бабрак – неохайна людина.

– неохайна людина. Дзиґарок – цигарка.

– цигарка. Дзиґар – годинник.

– годинник. Дімитися – причепитися до когось.

– причепитися до когось. Йойкатися – жалітися, журитися.

– жалітися, журитися. Та де! Та де там! Ей де! – категоричне заперечення – аж ніяк.

– категоричне заперечення – аж ніяк. Ціхо! – тихо.

– тихо. Доста – досить. Чули такі слова з Покуття: дивіться відео Поет і видавець, власник і директор видавництва А-ба-ба-га-ла-ма-га Іван Малкович родом із Нижнього Березова на Івано-Франківщині, ділиться цікавими місцевими словами з мовознавцем Андрієм Шимановським. Такі розмови допомагають зберігати лексику, яку не завжди знайдеш у звичайних словниках. Ось кілька слів, які привертають увагу:

Тьовхнути – втекти, швидко зникнути.

Фацарний – лицемірний.

Жонова чи жовна – дятел.

Як звучить Покуття: дивіться відео Андрія Шимановського

І це лише маленька частина покутського мовного світу. У сусідніх селах те саме слово може звучати інакше або мати додатковий відтінок значення.

Діалектні слова – не мовні помилки, а частина культурної пам’яті. Тож якщо у вашій родині кажуть "тьовхнути" або знають інше цікаве покутське слово, поділіться ним: можливо, саме так і зберігається жива мова.