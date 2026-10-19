Сегодня заглянем в Покутье и разберемся в его языковых особенностях со ссылкой на Андрея Шимановского и Юлию Котурбаш.

Почему особенен покутский говор?

Украинский язык в разных уголках страны звучит по-своему. Иногда достаточно услышать несколько местных слов, чтобы понять: перед нами настоящие языковые сокровища, которые хочется переспросить, запомнить и записать.

Такое место – Покутье, историко-этнографический край на западе Украины, в юго-восточной части Ивано-Франковской области. Он простирается между Прутом и Днестром, охватывая, в частности, окрестности Коломыи, Снятина, Городенки и Тлумача. Покутье не имеет статуса отдельной административной единицы, однако отличается собственными традициями, обычаями, музыкой, народной одеждой и, конечно же, языком.

Здесь распространены покутские говоры – местные разновидности украинского языка со своим произношением, древней лексикой и колоритными словами. Часть из них знакома и жителям соседних регионов, а другие могут удивить даже украинцев из Прикарпатья.

В этих словах оживает история края: одни сохранились еще с древних времен, другие появились благодаря контактам с соседними народами. Поэтому в покутской речи можно найти следы взаимодействия украинского с польским, румынским и другими языками. Можно заметить и языковое влияние Галичины, Буковины и Подолья.

И каждое такое слово – не просто курьезная деталь, а маленькая подсказка о том, как жили люди, общались и передавали свой язык следующим поколениям.

Слышали ли вы такие слова родом из Покутья?

Юлия Котурбаш, украинская профессиональная дикторша, актриса озвучивания и дубляжа, радиоведущая и языковой тренер, посвятила этому диалекту отдельные видео, сосредоточившись на интересных фактах.

"Агий" или "Огий!" – восклицание, выражающее эмоцию искреннего удивления. А еще Огий – один из 12 библейских пророков Ветхого Завета, именно так его имя переводил Иван Огиенко.

– восклицание, выражающее эмоцию искреннего удивления. А еще Огий – один из 12 библейских пророков Ветхого Завета, именно так его имя переводил Иван Огиенко. "Аябое!" или "Айя!" – восклицание недоверия.

восклицание недоверия. "Ады!" или "Ади!" – восклицание, чтобы привлечь к чему-то внимание!

Как говорят в Покутье: смотрите видео

И еще несколько интересных слов из покутско-буковинского диалекта, которые очень часто используют в Коломыйском районе. В частности, этот диалект очень хорошо популяризирует Фиинка. Бабрати – рыться, перебирать, ковыряться в земле.

рыться, перебирать, ковыряться в земле. Бабрак – неряха.

– неряха. Дзыгарок – сигарета.

– сигарета. Дзигар – часы.

– часы. Димытыся – придираться к кому-то.

придираться к кому-то. Йойкатися – жаловаться, переживать.

– жаловаться, переживать. Та де! Та де там! Ай, де! – категорическое отрицание – ни в коем случае.

категорическое отрицание – ни в коем случае. Цихо! – тихо.

тихо. Доста – хватит. Слышали такие слова из Покутья: смотрите видео Поэт и издатель, владелец и директор издательства "А-ба-ба-га-ла-ма-га" Иван Малкович, родом из Нижнего Березова в Ивано-Франковской области, делится интересными местными словами с языковедом Андреем Шимановским. Такие беседы помогают сохранять лексику, которую не всегда найдешь в обычных словарях. Вот несколько слов, которые привлекают внимание:

"Тьовхнути" – убежать, быстро исчезнуть.

"Фацарный" – лицемерный.

"Жонова" или "жовна" – дятел.

Как звучит Покутье: смотрите видео Андрея Шимановского

И это лишь небольшая часть покутского языкового мира. В соседних селах одно и то же слово может звучать по-другому или иметь дополнительный оттенок значения.

Диалектные слова – это не языковые ошибки, а часть культурной памяти. Поэтому, если в вашей семье говорят "тьовхнути" или знают другое интересное покутское слово, поделитесь им: возможно, именно так и сохраняется живой язык.