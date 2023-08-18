Чи потрібно відправляти дитину до школи, якщо вночі була тривога: відповідь Оксена Лісового

Російські окупанти не припиняють обстрілів України навіть уночі. Спускатися в укриття – обов'язково для безпеки кожного, і з початком навчального року в дітей можуть виникати труднощі.

Наразі немає нормативного регулювання того, чи потрібно відправляти дітей у школу після того, як вони вночі сиділи в укритті через повітряну тривогу. Міністр освіти Оксен Лісовий пояснив батькам свою позицію з цього питання.

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Чи треба дітям йти в школу після нічних повітряних тривог

На думку Оксена Лісового, втомлена та невиспана дитина просто не зможе сприймати навчальний матеріал та досягнути потрібного рівня концентрації. Навіть дорослим важко працювати після того, як уночі була повітряна тривога, то ж що вже й казати про дітей.

На моє переконання, якщо дитина не виспалася і почувається втомленою на ранок, не варто її змушувати йти на перший урок. Це нормально – пропустити заняття й наздогнати цю тему пізніше. Наприклад, на платформі Всеукраїнської школи онлайн,

– пояснив міністр.

Якщо ж учень пропустив контрольну чи самостійну роботу, то педагоги повинні піти назустріч та дозволити скласти роботу.

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Якщо ж навчання дистанційне, і у вчителя або учнів пролунав сигнал тривоги, перше що потрібно зробити – піти в укриття. Якщо є змога продовжити урок – чудово, якщо ні – у цьому немає нічого страшного, адже безпека понад усе.

"Стійкість – наша суперсила. Ми можемо більше, ніж думаємо. Але водночас маємо дбати про наше фізичне та психічне здоров’я, щоб мати стійке суспільство, яке здатне на більше", – підсумував міністр.

Він також закликав не гнатися за академічною успішністю, а насамперед подбати один про одного та не збільшувати навантаження без потреби.