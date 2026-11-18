Коли людина дуже боїться, ми можемо сказати, що в неї тремтять руки, підкошуються ноги або навіть жижки трусяться. А ще в українській мові є порівняння з деревом, листя якого здригається від найменшого подиху вітру.

Яке саме дерево згадують у фразеологізмі і чому саме його, розповідаємо з посиланням на "Горох".

Що означає вислів "тремтіти як осиковий лист"?

Чимало українських фразеологізмів народилися зі спостережень за природою. Люди помічали особливості рослин, поведінку тварин, зміни погоди й переносили ці образи на людські вчинки, почуття та характери. Так звичайне природне явище могло перетворитися на влучний вислів, який зберігся в мові на багато поколінь.

Один із таких прикладів – вислів "тремтіти як осиковий лист". Чому саме це дерево і що ж означає вислів?

Фразеологізм "тремтіти як осиковий лист" – так кажуть про людину, яка настільки налякана чи схвильована, що не може стримати тремтіння.

Наприклад:

Хлопець тремтів як осиковий лист, коли почув кроки за дверима.

Перед важливим іспитом вона тремтіла, мов осиковий лист.

Побачивши розлюченого собаку, малий завмер і тремтів як осиковий лист.

Водночас цей вислів може передавати не лише страх, а й сильне хвилювання чи фізичне тремтіння від холоду.

Однак із цим висловом є цікавий мовний нюанс: звична форма "тремтіти як осиковий лист" трапляється в українських текстах. Але словники з культури мовлення радять надавати перевагу іншим формам – "тремтіти як осика", "тремтіти як осичина". А ще як порівняння: затремтіла як (мов, немов, ні́би та інші) оси́ка на ві́трі.

Порівняння з осикою та її тремтінням неодноразово з'являються в українській художній літературі.Наприклад:

Григорій Квітка-Основ'яненко писав: "Трепечучи, як осиковий лист, увійшов до хати пан Книшевський".

А Панас Мирний змальовував перелякану героїню так: "Вона [Галя] затряслася вся, як лист на осичині".

Чому людина тремтить, саме як осиковий лист?

Осика – дерево, листя якого надзвичайно чутливе до найменшого руху повітря. Навіть за слабкого вітру листочки починають тремтіти й тріпотіти на довгих, сплющених ніжках.

Як виглядає осика: дивіться відео

Ця природна особливість стала основою образного порівняння. Людину, яка тремтить від страху, уявляли подібною до осики, що здригається від вітру. Саме таке порівняння закріпилося у фразеології.

І зверніть увагу на звучання слова: українською правильно осика, а не "осина" – це росіянізм. А ще можна сказати тремтяча тополя чи трепета (від слова – тріпотіти).

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Які ще українські вислови передають сильний страх?

Якщо хочете урізноманітнити мовлення, можна скористатися й іншими образними висловами:

Жижки трусяться – хтось дуже боїться, відчуває сильний переляк.

– хтось дуже боїться, відчуває сильний переляк. Душа в п'яти сховалася – людина раптово й сильно злякалася.

– людина раптово й сильно злякалася. Дух забило – від страху або хвилювання перехопило подих.

– від страху або хвилювання перехопило подих. Труситися як на ножі – дуже сильно тремтіти від страху.

– дуже сильно тремтіти від страху. Зуб із зубом не зводить – сильно тремтіти, зазвичай від холоду або переляку.

Отже, осика в українській мові стала символом трепетного тремтіння. Тому, коли хтось дуже боїться, доречно сказати, що він тремтить як осика або як осичина. А ще можна згадати, що в нього вже й жижки трусяться!