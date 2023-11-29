В Україні стартує національний проєкт з навчання лідерів цифрової трансформації

В Україні запускають проєкт CDTO Campus. Завдяки ньому держава отримає кваліфікованих фахівців для реалізації цифрових реформ.

Також проєкт покликаний підготувати та підтримати держслужбовців, які працюють у сфері цифрової трансформації. Детальніше про цю ініціативу читайте далі.

Дивіться також Безпека в інтернеті: де шукати якісний українськомовний навчальний контент для дошкільнят

Стартує національний проєкт з навчання лідерів цифрової трансформації

У Мінцифри зазначають: цифрова трансформація – один з пріоритетів держави. Уряд прагне, аби кожна держструктура чи громада могли самостійно керувати процесами трансформації. Для цього потрібні люди-лідери з відповідними навичками.

У міністерстві також наголошують, що наша держава одна з перших у світі запровадила посаду CDTO. Зараз 55 заступників із цифрової трансформації працюють у міністерствах, обладміністраціях та міськрадах. Вони вже стали драйверами цифрових змін.

Нам потрібно більше ефективних менеджерів, які пришвидшуватимуть цифровізацію. Тому запускаємо CDTO Campus – місце, де формують цифрових лідерів. Ми розробили програми, які допоможуть вдосконалити знання і навички чинним та майбутнім CDTO,

– розповів віцепрем'єр-міністр – очільник Мінцифри Михайло Федоров.

CDTO Campus – стратегічний проєкт для України. Він дасть змогу масштабувати цілі й проєкти Мінцифри по всій країні та пришвидшить реформи, кажуть у відомстві. І додають, що цифрові послуги, розвиток цифрової грамотності, сильна цифрова економіка, безбар'єрний та безпечний цифровий простір – це найближче майбутнє.

Станом на 2022 рік в українських органах влади працювали 54 CDTO, але нам потрібно набагато більше лідерів, здатних вести за собою в цифрову еру. Проєкт CDTO Campus забезпечить амбасадорів трансформації необхідними знаннями та інструментами для модернізації української держслужби через інновації та технології,

– заявила заступниця Федорова Валерія Іонан.

Які програми містить проєкт

Освітній проєкт містить 4 типи навчальні програми:

довготривалі;

короткотривалі;

лідерські;

custom programs (персоналізовані програми).

Вони побудовані на міжнародному та українському досвіді. Серед лекторів – професіонали з досвідом у цифровій трансформації держсектору та лідери думок у сфері цифровізації.

До короткотермінових програм входить навчальний курс про основи штучного інтелекту від AI HOUSE – некомерційної організації, яка є частиною екосистеми Roosh. Вона покликана розбудувати найбільше та найпотужніше AI-ком'юніті в Україні. Курс від Cisco щодо впровадження безпечних цифрових рішень, а також курс про захист персональних даних від проєкту EU4DigitalUA, який фінансує ЄС.

CDTO Campus – це каталізатор для інновацій і співробітництва шляхом розширення можливостей нової генерації лідерів цифрової трансформації. Він об'єднуватиме експертів з України і світу, сприятиме обміну досвідом і розвитку навичок, спрямовуючи цифрову трансформацію України до нових вершин,

– акцентував директор GIZ в Україні Даніель Буше.

Як навчатимуться учасники

Проєкт передбачає змішану систему навчання: учасники можуть відвідувати заняття особисто в Києві або долучитися дистанційно. На завершення офлайн-модуля студенти отримують доступ до коротких відеолекцій та інтерактивних завдань у спеціальному мобільному застосунку CDTO Campus.

Кожен модуль – унікальний, з адаптованим змістом та акцентом на практичний досвід. Викладачі використовують різноманітні підходи від провідних практиків, зокрема гостьові лекції та аналіз реальних кейсів.

Центральним у місії Visa Foundation щодо сприяння інклюзивній економіці в усьому світі є забезпечення того, щоб країни та суспільства загалом могли використовувати потужність цифрової трансформації для покращення добробуту та досягнення більш справедливих результатів,

– уточнив президент Visa Foundation Грем Макміллан.

Також у межах лідерської програми учасники матимуть можливість відвідувати спеціальні інтенсиви в провідних університетах світу. Це дасть їм змогу оновити професійні знання та відкрити нові можливості для розвитку й інновацій.

Однією з програм CDTO Campus стане Shaping the Digital Future – двомісячна лідерська програма у співпраці з Школою публічної політики Маккорта при Джорджтаунському університеті у Вашингтоні.

Фонд Східна Європа вже вісім років упроваджує цифрові трансформації на національному та місцевому рівнях. Успішність таких проєктів завжди залежить від лідерства та спроможності наших партнерів. Там, де є CDTO, зазвичай усе рухається швидко. Там, де CDTO суперпрофі, – надзвичайно швидко. Тож ми дуже зацікавлені в тому, щоб таких суперзірок в Україні більшало,

– зауважив президент Фонду Східна Європа Віктор Лях.

Для кого це навчання

Навчання підійде для новачків та досвідчених держслужбовців цифрової трансформації, а також фахівців з приватного сектору, активістів, волонтерів, громадських діячів та IT-спеціалістів.

Відкритість та розуміння принципів, якими керуються розробники й компанії, що працюють із ШІ, важливі для побудови довіри. Проєкт EU4DigitalUA, фінансований ЄС, радий вітати запуск CDTO Campus та підтримати його навчальним курсом про персональні дані та ШІ. Цей курс підкреслює прагнення не лише використовувати технологічні досягнення, а й робити це з особливою увагою до захисту персональних даних,

– додала технічна інституційна координаторка FIIAPP проєкту EU4DigitalUA Марія Гастон Бетран.

Після завершення навчання випускники зможуть стати частиною проєктів, ініційованих Мінцифрою, координувати проєкти за участі множинних інституцій, розумітися на цифровізації, писати цільові програми, комунікувати, презентувати, впливати, знати адміністративні державні процеси, розбиратися в бюджетному процесі, залучати кошти від інвесторів, створювати та масштабувати команди.

Стежити за новинами проєкту можна на офіційних сторінках CDTO Campus у Facebook, Instagram, Linkedin та Twitter. А також на офіційному сайті проєкту.