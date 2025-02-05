Ці 10 слів польська мова запозичила в української
- Польська мова запозичила з української різні слова.
- Освіта 24 пропонує запам'ятати 10 таких слів.
В українській мові є чимало іншомовних слів, які добре у ній "прижилися". Що цікаво, наша мова також може похизуватися словами, якими збагатила інші мови.
Чимало наших слів побутує, зокрема, у мові польській. Філологиня Марія Словолюб у своєму тіктоці озвучила десять таких слів, зазначає 24 Канал.
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Які слова польська мова запозичила в української
Ось ці українські слова, які збагатили мову країни-сусідки:
- воля;
- доля;
- хата;
- оберіг;
- вишня;
- борщ;
- квас;
- нагайка;
- город;
- городище;
- відьма.
І це далеко не весь перелік українських слів, які збагатили мову сусідньої країни.
Знайте, що окремі слова можуть бути і в польській, і в українській мові. Але це не завжди означає, що хтось від когось запозичив. Адже і польська, і українська – це слов'янські мови. Тому їм властиво мати щось спільне,
– прокоментувала мовознавиця.
Також вона зауважила: доволі часто помічає, що українці можуть "хворіти" на меншовартість.
Те, що насправді належить нам, ви присвоюєте чи то даруєте іншим мовам або ж національностям. Не робіть цього – цінуйте своє! І дбайте про мову,
– наголосила Словолюб.
Які слова польська мова запозичила з української: відео
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