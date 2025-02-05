Ці 10 слів польська мова запозичила в української

В українській мові є чимало іншомовних слів, які добре у ній "прижилися". Що цікаво, наша мова також може похизуватися словами, якими збагатила інші мови.

Чимало наших слів побутує, зокрема, у мові польській. Філологиня Марія Словолюб у своєму тіктоці озвучила десять таких слів, зазначає 24 Канал.

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Які слова польська мова запозичила в української

Ось ці українські слова, які збагатили мову країни-сусідки:

воля;

доля;

хата;

оберіг;

вишня;

борщ;

квас;

нагайка;

город;

городище;

відьма.

І це далеко не весь перелік українських слів, які збагатили мову сусідньої країни.

Знайте, що окремі слова можуть бути і в польській, і в українській мові. Але це не завжди означає, що хтось від когось запозичив. Адже і польська, і українська – це слов'янські мови. Тому їм властиво мати щось спільне,

– прокоментувала мовознавиця.

Також вона зауважила: доволі часто помічає, що українці можуть "хворіти" на меншовартість.

Те, що насправді належить нам, ви присвоюєте чи то даруєте іншим мовам або ж національностям. Не робіть цього – цінуйте своє! І дбайте про мову,

– наголосила Словолюб.

Які слова польська мова запозичила з української: відео

Раніше ми розповідали, які українські слова не можуть вимовити росіяни. Про них читайте за посиланням.