Однак частину з них несправедливо забули, зважаючи на різні обставини та нищівну політику радянської влади свого часу. Тренер з ораторської майстерності Павло Мацьопа на своїй сторінці в інстаграмі пригадав 5 таких чарівних слів.

Дивіться також Впорається далеко не кожен: перекладіть ці 5 слів на українську

Які 5 чарівних українських слів про зиму запам'ятати

Мацьопа запропонував перевірити, як добре ви знаєте слова, які звучать автентично та унікально. І запропонував 5 зимових слів, які несправедливо забули.

Лагомини – ласощі та солодощі. Зауважимо, що схоже слово можна знайти і серед діалектів – у львівській гварі є слово "легуміни".

Віхола – синонім до слів "завірюха", "метелиця" або "хуртовина".

Цікаво! Якщо ви не хочете назавжди забути про суржикове слово "метель", пропонуємо замінити його на ці 40 красивих відповідників в українській мові.

Припай – крига, що міцно примерзла до берегів.

Леліти – виблискувати, блищати, відбиваючи світло, проміння. До речі, це слово має ще одне значення: тихо протікати, струменіти.

Омелюх – зимовий птах України. Невеликий лісовий птах ряду горобцеподібних з яскравим оперенням. Хоча більшість з нас знає лише снігурів та синичок.

Збагачуйте мовлення! Примітивний словниковий запас залишайте в минулому,

– порадив тренер з ораторського мистецтва.

Які 5 зимових слів треба повертати у мовлення: відео