Недешево: скільки грошей треба заплатити за вивчення англійської у вишах

Торік абітурієнти подали понад 45 тисяч заяв для вступу на "Філологію". Це на понад 5 тисяч більше ніж 2023 року.

Про це інформує 24 Канал з посиланням на The page. Ця спеціальність об'єднує широкий перелік освітніх програм: від української мови і літератури – до перекладу з низки іноземних мов.

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Скільки коштує вивчення англійської у вишах

Вартість навчання на різних освітніх програмах не однакова. У ЛНУ імені Івана Франка за вивчення "Української мови і літератури" цьогоріч треба віддати 45,15 тисячі гривень за рік (+30%). За вивчення "Англійської та другої іноземної мови і літератури" – 66,755 тисячі гривень (+36%).

Порівняймо також вартість опанування англійської у вишах, які найчастіше обирали вступники на спеціальність "Філологія" торік:

ЛНУ імені Франка: 66,755 тисячі гривень (+36%);

Київський національний лінгвістичний університет: 58 тисячі гривень (-7%);

КНУ імені Тараса Шевченка: 68,3 тисячі гривень (+31%);

Так, опанування англійської в популярних українських вишах у середньому коштуватиме 64,351 тисячі гривень.

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