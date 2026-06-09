Не кажіть "животноє": як правильно українською говорити про звірів

Для мов типово, що за основу якогось слова береться різне асоціативне значення. І навіть, якщо у мов спільне коріння, як-от праслов'янське, то походження певних слів все-таки різниться.

Чому українською кажуть "тварина" і яка різниця у походженні з російським словом "животноє", розповідаємо з посиланням "Горох".

Дивіться також Не "коршун": як українською називати цього красивого хижого птаха

У чому різниця в словах "тварина" і "животноє"?

Цікаво як з одного праслов'янського кореня у сучасних мовах утворилися різні слова. Вони ніби схожі і геть різні за значенням.

9 червня 2026 року у Всесвітній день пам’яті домашніх тварин (World Pet Memorial Day). Він не має сталої дати, лише день – другий вівторок червня. Цей пам’ятний день започатковано, з метою дати можливість власникам згадати своїх улюбленців, що пішли з життя.

Сьогодні ми вшановуємо тих, хто був поруч із нами щодня – домашніх тварин, наших друзів і тихих співмешканців життя. Це добра нагода замислитися не лише про їхню роль, а й про самі слова, якими ми їх називаємо.

Зокрема, чому в українській – "тварина", а в російській – "животное". Так називають будь-яку істоту, що не є рослиною чи людиною. І тут варто розібратися з походженням.

Українське слово "тварина" походить від праслов'янського tvаrь – "творіння, створіння", пов’язане чергуванням голосних з tvoriti – "творити".

У давньому значенні "твар" – це створене, сотворене Богом чи природою. А тварина – "створіння", "витвір життя". У слові є певна сакральність: кожна істота – результат творіння.

Врахуйте! З праслов'янського кореня tvаrь в інших мовах утворилися слова, які позначають частину людського тіла: польською twarz "обличчя, лице", чеською tvář – щока, обличчя; вигляд, подоба", словацькою. tvár – обличчя; вигляд. Кожне обличчя – унікальне творіння.

Але слово "тварина" набуло і негативного відтінку, коли його вживають до людини, так називають грубу і підлу людину.

Російське "животное" утворене від "живот" – "живіт", "черево". Первісно воно означало "те, що має живіт, нутро", тобто фізичну ознаку живого організму. У цьому слові акцент на тілесності, біології, а не на духовному вимірі.

В українській мові є схоже слово – "животина", так називають свійських чи домашніх тварин, чи одну особину.

У цій різниці підкреслюється уявлення: українська традиція підкреслює творіння й буття, а російська – тілесність і фізіологію. Це різні світоглядні акценти, які відчуваються у словах.

Цікаво! У європейських мовах для позначення тварини за основу взято не "життя і не "творіння", а інше слово, латинське – animale, де anima – "душа" чи "дихання" (французьке – l'animal, англійське – animal).

Які свята та дати присвячені тваринам?

У світі існує низка меморіальних та охоронних заходів, які пов'язані з домашніми тваринами:

Тиждень захисту тварин – щорічно упродовж першого повного тижня жовтня . Засновник свята – комітет IVSA (SCAW), який допомагає організовувати заходи та популяризувати місію через соціальні мережі.

щорічно упродовж . Засновник свята – комітет IVSA (SCAW), який допомагає організовувати заходи та популяризувати місію через соціальні мережі. Всесвітній день обізнаності про дорожньо-транспортні пригоди за участю тварин (World Animal Road Accident Awareness Day) – 10 жовтня.

(World Animal Road Accident Awareness Day) – 10 жовтня. Всесвітній день проти відмови від домашніх тварин (World Day Against Pet Abandonment) – остання субота червня.

(World Day Against Pet Abandonment) – Міжнародний День акцій за прийняття Декларації прав тварин , або Міжнародний день прав тварин – 10 грудня.

, або – 10 грудня. Міжнародний день дня безпритульних тварин (International Homeless Animals Day) – третя субота серпня.

(International Homeless Animals Day) – Всесвітній день домашніх улюбленців – 30 листопада.

А ще менші "свята" – День цуценяти, День собаки-поводиря, День кішки, День хом'яка, День бабака (українською бабак, а не – сурок) та навіть 14 січня – День чарівного одягу для свого улюбленця.

А ви є щасливим власником тваринки?