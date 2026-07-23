"Тюль" чоловічого чи жіночого роду: ставимо крапку у питанні, в якому плутаються українці

Чому слово "тюль" викликає стільки суперечок? Більшість інтуїтивно відносить його до жіночого роду, адже поруч є "штора", "фіранка", "гардина". Проте, мовна норма говорить інакше.

Деякі слова зберігають пам'ять про місця, де вони народилися. "Тюль" – саме таке. Воно прийшло до української мови з Франції й досі нагадує про місто, яке прославилося на весь світ своїми тканинами, розповідаємо з посиланням на Віктора Дяченка.

Якого роду слово "тюль"?

Це слово відоме у кожному домі, навіть якщо цього предмета немає у вашому домі – тюль. Але йому, несвідомо, міняють стать. В українській літературній мові тюль – іменник чоловічого роду. Чому багато хто говорить "біла тюль"?

Найчастіше це пояснюється мовною аналогією. Поруч існують слова: штора, фіранка, завіса, гардина. Усі вони жіночого роду. Через це люди несвідомо переносять цей рід і на слово тюль. Проте граматичний рід визначається не значенням слова, а мовною нормою.

Тому правильно говорити:

білий тюль ;

новий тюль ;

прозорий тюль ;

купити тюль.

Чоловічий рід цього слова закріплений в академічних словниках і чинному "Українському правописі", оскільки саме так слово історично ввійшло у нашу мову.

Якого роду "тюль": дивіться відео

За словниками української мови, тюль – це тонка прозора сітчаста тканина, яку використовують для пошиття фіранок, декоративного оздоблення одягу, весільних суконь, вуалей та інших виробів. Згодом словом "тюль" почали називати й саму фіранку, виготовлену з цієї тканини.

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Звідки походить слово "тюль"?

Слово тюль походить від французького tulle. Його назва пов'язана з французьким містом Тюль (Tulle), де ще в XVI столітті почали виготовляти легку сітчасту тканину. Саме звідти вона поширилася Європою, а разом із тканиною поширилася й її назва.

Так само як колись слово "батист" походило від прізвища ткача, а "денім" – від французького de Nîmes ("із Німа"), тюль отримав назву на честь міста.

Французька мова подарувала українській сотні слів, якими ми користуємося щодня. Наприклад: гардероб, жалюзі, парфум, бульйон, журнал, балет, етикет

Більшість із них прийшли до української через європейські культурні контакти XVIII–XIX століть і настільки прижилися, що сьогодні ми вже не сприймаємо їх як іншомовні.

Цікавий факт! Назви міст нерідко ставали назвами предметів. Наприклад: тюль – від міста Tulle; денім – від французького de Nîmes ("із Німа"); шампанське – від провінції Шампань; одеколон – вода з Кельну (eau de Cologne). Такі слова називають топонімічними запозиченнями.

Попри поширену помилку, в українській мові тюль – це іменник чоловічого роду. А сама історія цього слова ще раз доводить, що за звичними речами нерідко приховується цікава мовна й культурна спадщина.