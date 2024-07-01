Скільки курсантів та викладачів Академії сухопутних військ є учасниками бойових дій
Джерело:Armyinform
У Національній академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного повідомили, скільки курсантів та викладачів мають бойовий досвід. Так, торік серед курсантів, які вступили до вишу, було 9% учасників бойових дій.
Серед курсантів 2022 року учасників бойових дій – 7%. Також в Академії уточнили, скільки у них є викладачів з бойовим досвідом.
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Скільки курсантів та викладачів Академії є учасниками бойових дій
Так, у Національній академії зазначили, що серед викладачів 92% є учасниками бойових дій.
Зазначимо також, що в Академії на сьогодні багато жінок навчаються на бойових спеціалізаціях. Зокрема, таких як:
- "Комплекси, прилади та пристрої артилерійської розвідки";
- "Управління діями підрозділів артилерії";
- "Управління діями підрозділів механізованих військ".
Найпопулярнішою у попередні роки серед вступників у Національній академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного була спеціалізація "Системи та пристрої ракетних комплексів".
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Студенти-чоловіки проходитимуть військовий вишкіл
- З 2025 року базовий загальновійськовий вишкіл повинні обов'язково проходити чоловіки, які навчаються на денній чи дуальній формі.
- Відмова студента-чоловіка, визнаного придатним для військової служби, від проходження практичної базової загальновійськової підготовки є підставою для його відрахування із закладу освіти.
- Такі зміни ухвалив уряд.
- Є лише окремі категорії громадян, яких від проходження базової підготовки звільняють.
- Її проводитимуть у закладах вищої освіти, військових ЗВО тощо.
- Після успішного завершення базової підготовки громадяни України складають Військову присягу та отримують сертифікат про проходження базової підготовки та здобуття військово-облікової спеціальності.