Скільки курсантів та викладачів Академії сухопутних військ є учасниками бойових дій

У Національній академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного повідомили, скільки курсантів та викладачів мають бойовий досвід. Так, торік серед курсантів, які вступили до вишу, було 9% учасників бойових дій.

Серед курсантів 2022 року учасників бойових дій – 7%. Також в Академії уточнили, скільки у них є викладачів з бойовим досвідом.

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Скільки курсантів та викладачів Академії є учасниками бойових дій

Так, у Національній академії зазначили, що серед викладачів 92% є учасниками бойових дій.

Зазначимо також, що в Академії на сьогодні багато жінок навчаються на бойових спеціалізаціях. Зокрема, таких як:

"Комплекси, прилади та пристрої артилерійської розвідки";

"Управління діями підрозділів артилерії";

"Управління діями підрозділів механізованих військ".

Найпопулярнішою у попередні роки серед вступників у Національній академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного була спеціалізація "Системи та пристрої ракетних комплексів".

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