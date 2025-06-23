"Інтелектуальна гордість": учениця з Дніпра отримала по 200 балів з трьох предметів на НМТ

Ще цього тижня цьогорічні випускники складатимуть національний мультитест. Але уже відомо про випускників, які склали його блискуче.

Про успішні результати НМТ учениці з Дніпра розповідає 24 Канал, посилаючись на фейсбук ліцею.

Дивіться також "Дітей доводять до сліз": учитель розповів, з якими викликами стикаються учасники НМТ

Максимум з трьох предметів на НМТ

Цього року на складання мультитесту зареєструвалося 317 тисяч випускників з України та закордону. І подекуди умови його написання були нелегкими – під час тривоги чи після недоспаної ночі. А ще соціальні мережі повняться відгуками тих, хто склав.

Хоч цього тижня ще складатимуть мультитест і усіх результатів ми ще не знаємо, однак про деякі успішні результати уже відомо.

Випускниця Дніпровського ліцею № 139 Окпокоро Єлизавета може похвалитися чудовим результатом – 200 балів з трьох предметів – математики, української мови та історії України.

На своїй сторінці у соцмережі ліцей написав повідомлення гордості та вдячності своїй учениці.

Єлизавета – не просто успішна учениця. Це інтелектуальна гордість нашого ліцею, символ того, наскільки сильними й талановитими є українські діти,

– повідомив ліцей.

Окпокоро Єлизавета – 200 балів з трьох предметів / фейсбук Дніпровського ліцею № 139 Зазначають, що такий результат це наслідок наполегливої праці та приклад сили розуму, віри в себе. Цінність його і втому, що воно здобуте в реаліях воєнного часу – всупереч повітряним тривогам, відключенням світла, тривожності і стресу від таких реалій.