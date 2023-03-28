Назвали імена найкращих українських учителів 2022 року

В Україні визначили найкращих педагогів 2022 року. Їхні імена назвали в Міносвіти.

Так, міністр освіти і науки України Оксен Лісовий 28 березня підписав наказ "Про затвердження списку переможців та лауреатів Всеукраїнського конкурсу "Учитель року – 2022".

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Назвали імена найкращих вчителів 2022 року

У номінації "Правознавство" перемогу здобув Майорський В'ячеслав Віталійович (Чорноморський економіко-правовий ліцей №1, місто Чорноморськ, Одеська область), пише НУШ.

Серед учителів інформатики найкращою виявилася Пашкевич Ольга Вікторівна з Опорного закладу освіти "Болградський ліцей" міста Болграда Одеської області.

У номінації "Біологія" перше місце посів Самойлов Андрій Михайлович (Харківська гімназія №47).

Серед учителів музичного мистецтва переміг Трубніков Максим Валерійович з Одеського ліцею №9.

Завантажити наказ можна за посиланням.