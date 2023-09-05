В Україні погодили умови проведення всеукраїнського конкурсу "Учитель року – 2024". Участь у ньому є добровільною.

У Міносвіти при цьому рекомендували під час організації конкурсу враховувати безпекову ситуацію.

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Як відбуватиметься конкурс "Учитель року – 2024"

Найкращих педагогів України 2024 року визначатимуть у таких номінаціях:

географія;

образотворче мистецтво;

українська мова та література;

фізика.

Участь вчителів у конкурсі добровільна.

Охочі позмагатися за звання "найкращого вчителя" мають відповідати таким критеріям:

стаж має бути не менше 3-х років на дату реєстрації на конкурс;

основне місце роботи – школа або училище;

викладачі училищ беруть участь у конкурсі на загальних умовах.

Для участі в конкурсі необхідно зареєструватися з 25 вересня до 16 жовтня 2023 року на офіційній сторінці конкурсу в розділі "Реєстрація учасників 2024".

Переможці першого туру конкурсу до 4 березня 2024 року мають надіслати на електронну адресу vchytel_roku@ukr.net інформаційну картку, покликання на відеорезюме та портретне фото у форматі JPG/JPEG (400 х 400 пікселів).