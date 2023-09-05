Як відбуватиметься конкурс "Учитель року – 2024"
Джерело:Міносвіти України
В Україні погодили умови проведення всеукраїнського конкурсу "Учитель року – 2024". Участь у ньому є добровільною.
У Міносвіти при цьому рекомендували під час організації конкурсу враховувати безпекову ситуацію.
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Як відбуватиметься конкурс "Учитель року – 2024"
Найкращих педагогів України 2024 року визначатимуть у таких номінаціях:
- географія;
- образотворче мистецтво;
- українська мова та література;
- фізика.
Участь вчителів у конкурсі добровільна.
Охочі позмагатися за звання "найкращого вчителя" мають відповідати таким критеріям:
- стаж має бути не менше 3-х років на дату реєстрації на конкурс;
- основне місце роботи – школа або училище;
- викладачі училищ беруть участь у конкурсі на загальних умовах.
Для участі в конкурсі необхідно зареєструватися з 25 вересня до 16 жовтня 2023 року на офіційній сторінці конкурсу в розділі "Реєстрація учасників 2024".
Переможці першого туру конкурсу до 4 березня 2024 року мають надіслати на електронну адресу vchytel_roku@ukr.net інформаційну картку, покликання на відеорезюме та портретне фото у форматі JPG/JPEG (400 х 400 пікселів).