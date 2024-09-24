В Україні стартувала реєстрація на конкурс "Учитель року – 2025"

Педагоги в Україні можуть реєструватися на освітнє змагання за звання найкращого вчителя. Стартувала реєстрація учасників на щорічний конкурс "Учитель року – 2025".

Реєстрація відбувається за допомогою реєстраційної платформи. Учасниками можуть стати вчителі з кількох предметів.

Дивіться також Міністр освіти розповів, вчителів яких предметів не вистачає у школах

Як зареєструватися на конкурс "Учитель року – 2025"

Так, участь у конкурсі наступного року можуть узяти вчителі зарубіжної літератури, історії, технологій або трудового навчання та хімії.

Педагогічний стаж конкурсантів має становити не менше ніж 3 роки на дату реєстрації на конкурс.

Основним місцем роботи має бути школа або училище.

Реєстрація триватиме до 14 жовтня 2024 року.

До теми Міністр освіти розповів, вчителів яких предметів не вистачає у школах

Як відбуватиметься конкурс "Учитель року – 2025"