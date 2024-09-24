Регистрация происходит с помощью регистрационной платформы. Участниками могут стать учителя по нескольким предметам.
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Как зарегистрироваться на конкурс "Учитель года – 2025"
Так, участие в конкурсе в следующем году могут принять учителя зарубежной литературы, истории, технологий или трудового обучения и химии.
Педагогический стаж конкурсантов должен составлять не менее 3 лет на дату регистрации на конкурс.
Основным местом работы должна быть школа или училище.
Регистрация продлится до 14 октября 2024 года.
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Как будет проходить конкурс "Учитель года – 2025"
- Всеукраинский конкурс состоится в рамках двух туров.
- Первый тур состоится в течение ноября 2024 года – февраля 2025 года.
- Второй – в течение апреля – мая 2025 года, сообщили в МОН.