Підручників НУШ не вистачає: для яких класів і у яких регіонах ситуація найскладніша

Навчальний рік 2024-2025 стартував. Утім, як з'ясувалось, підручників Нової української школи вистачило далеко не всім учням 7 класу.

Детальніше про ситуацію розповів Голова комітету з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак у телеграм-каналі. Він назвав регіони, в яких учні ще не отримали необхідних підручників НУШ.

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Яка ситуація з підручниками

Уже середина вересня і навчання у школах триває два тижні, однак діти не досі не мають усіх підручників. Це стосується книг для 7 класу НУШ. Наразі відомо, що їх у школи України надійшло 92%. Але варто врахувати, що ситуація по регіонах відрізняється.

Як зазначив Сергій Бабак, 100% забезпечення мають Полтавська, Харківська та Кіровоградська області та місто Київ. Водночас він назвав області, у яких найскладніша ситуація, – це Чернігівська. Там забезпечили підручниками на 80%

Попри вчасне фінансування, надані рекомендації щодо пришвидшення видання та доставки навчальної літератури, МОН не справляється з забезпеченням.

Голова комітету повідомив, що це питання моніториться щотижнево і додатково буде розглядатися на засіданні освітнього комітету.