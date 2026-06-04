Лісовий розповів про домовленості України та Угорщини у сфері освіти
Очільник МОН України Оксен Лісовий заявив, що діалог з урядом Угорщини щодо прав національних меншин був позитивним. При цьому є хороші результати у сфері освіти.
Про це посадовець сказав журналістам у Києві, пише "Інтерфакс-Україна". Також уточнив, що для України означають досягнуті з Угорщиною домовленості в сфері освіти.
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Що каже Лісовий про домовленості?
Посадовець заявив, що вони дуже цінують зміну політичної риторики угорського уряду та готовність підтримати Україну на її шляху до ЄС.
Ми фіксуємо хороший результат наших домовленостей. Для України це не означає нічого нового. Наші принципи залишаються тими самими. Ми підтримуємо національні спільноти, розвиток їхньої культури, освіти, можливості їхньої самореалізації в нашій країні, послуговуючись і мовами національних спільнот,
– повідомив міністр.
І додав, що наша держава – багатонаціональна та зацікавлена у тому, аби всі громадяни мали максимально комфортні умови.
Ми забезпечуємо функціонування шкіл, Україна фінансує школи з угорською, румунською, польською, словацькою, болгарською мовами навчання і багатьма іншими, видає підручники, і буде ці можливості зберігати і розширювати,
– вважає посадовець.
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Що відомо про домовленості України та Угорщини?
- Угорський прем'єр Петер Мадяр заявив, що між Києвом і Будапештом вдалося досягнути домовленості щодо прав національних меншин в Україні. При цьому назвав це величезною новиною.
- За його словами, досягли повної домовленості щодо розширення мовних, освітніх, культурних та політичних прав ста тисяч людей угорської меншини.
- Україна погодилася, зокрема, відновити систему шкіл національних меншин. Угорську мову будуть вільно використовувати не лише в освітньому процесі, але й у всіх сферах шкільної комунікації. А ще угорську символіку – гімн, прапор, написи в школах. Документи можна буде вести угорською, як і заповнювати нею свідоцтва й атестати. Випускні та вступні іспити можна буде складати угорською. А перелік обов'язкових предметів, які викладають у школі українською, можна буде розширювати лише за попередньою згодою батьків.