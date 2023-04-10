"Наука в небезпеці": у МОН анонсували важливу новацію для українських вчених

В Україні презентували нову платформу для українських вчених. З її допомогою науковці можуть шукати шляхи вирішення нагальних проблем, зокрема й тих, які виникли через війну російських окупантів проти України.

В Україні презентували платформу "Наука в небезпеці". Вона покликана допомогти науковцям, які постраждали внаслідок вторгення російських окупантів в Україну.

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Мета вебмайданчика – популяризувати роботу українських науковців, шукати корисні контакти з міжнародними партнерами та донорами, а також розповідати про те, як навіть в умовах війни наші вчені знаходять способи займатися науковою діяльністю. Також у межах платформи наші науковці працюють в експертних робочих групах, які шукають рішення для нагальних та довгострокових проблем, аналізуючи ситуацію в Україні.

В Україні намагаються зберегти наукові проєкти / Фото МОН

Окрім того, була проведена зустріч представників влади щодо підтримки наукових фондів в умовах воєнного стану, адже вкрай важливо не лише зберегти усі наукові доробки, а й дати науковцям можливість працювати над новими.

Раніше також повідомлялося, що в Україні запустили програму дистанційних дослідницьких грантів. Тепер наші вчені можуть отримувати кошти за свої проєкти від ЄС без потреби виїжджати за кордон.