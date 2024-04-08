В Україні стартував пілотний етап PISA-2025

У нашій державі розпочався пілотний етап міжнародного дослідження якості освіти PISA-2025. Його учасниками будуть майже 2500 українських 15-річних підлітків із 56 шкіл.

Завданням пілотного етапу є апробація інструментів і процедур перед проведенням основного етапу. Він відбудеться навесні 2025 року.

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Стартував пілотний етап PISA-2025

Ті учні або студенти, які потрапили до вибірки учасників дослідження, цьогоріч у межах пілоту виконуватимуть тести й заповнюватимуть анкети в комп'ютерному форматі у своїх закладах освіти або ж в інших приміщеннях. Однак там мають бути безпечні умови.

Учасники складатимуть тести з трьох ключових галузей PISA: з читання, математики та природничо-наукових дисциплін.

Особливу увагу приділять завданням провідної галузі, якою в циклі 2025 року є природничо-наукова.

Також у межах пілотного етапу PISA-2025 випробують інструментарій для оцінювання спроможності 15-річних підлітків використовувати цифрові інструменти для досягнення певних життєвих цілей.

Також у межах пілоту частка 15-річних учнів і студентів проходитиме тест з англійської мови. Адже Україна стала однією з-поміж 22 країн, які пілотуватимуть додаткову галузь PISA-2025, а саме оцінювання з іноземної мови.

Тестування з англійської мови в межах PISA-2025 передбачатиме оцінювання здатності 15-річних підлітків читати англомовні тексти, сприймати інформацію на слух (аудіювання) та зв'язно висловлюватися в усній формі на запропоновану тему. У межах пілотного етапу в закладах освіти, які потрапили до вибірки учасників, тест з англійської мови проходитиме по 9 учнів.

Також важливим складником пілотного етапу PISA-2025 буде апробація "Анкети учня / студента" та "Анкети для закладу освіти" (останню заповнюватимуть керівники закладів-учасників).