У МОН кажуть, що 25 шкіл цього року стануть менторами для 100 – 150 пілотних ліцеїв. У них і почнуть випробовувати зміни наступного року, розповів очільник Директорату шкільної освіти Міносвіти Ігор Хворостяний під час форуму.

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Як триватиме пілотування реформи старшої профільної школи

У Міносвіти також розповіли про етапи підготовки до пілотування реформи:

перший – розроблення й обговорення концепції академічних ліцеїв;

другий – створення мережі закладів-амбасадорів;

третій – добре стратегування.

Зараз МОН перебуває на першому-другому етапі, зазначає НУШ.

Теперішня ситуація в Україні змушує шукати альтернативні способи навчання. Такі як дистанційна ліцензована школа "Оптіма", яка забезпечує якісний і безперервний навчальний процес навіть при форс-мажорних обставинах.

Ігор Хворостяний також наголошує на втіленні таких важливих чинників у межах підготовки реформи як обговорення, аналіз запитів, пріоритетів, можливостей, урахування думок різних спільнот – вчительства, учнівства, батьківства, органів місцевої влади.

На другому етапі стратегування кожен пілотний заклад освіти має оцінити власні спроможності та сформувати власне бачення, знайти свою "родзинку", орієнтуючись на свої сильні сторони. І фінальний етап стратегування – вихід на цілісну концепцію, визначення профілів, напрацювання чернеток із навчальними планами,

– уточнив чиновник.

І додав, що далі цю стратегію варто розкласти в конкретний план дій. А МОН та партнери на всіх етапах підтримуватимуть шкільні команди.

Зрештою у 2027 році на нас чекає загальнонаціональне впровадження. Ми б дуже хотіли, щоби воно ґрунтувалося на "доказовій педагогіці". Аби це була не гіпотеза когось із міністерства, чи когось із міжнародних партнерів, а перевірений, ґрунтований на аналізі даних результатів пілотування глобальний запуск реформи у 2027 році,

– резюмував Хворостяний.