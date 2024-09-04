В Україні відтермінували подання заяв на державний грант

4 вересня 2024, 19:01
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Автор: Марія Волошин

Джерело:

Міністерство освіти і науки України

У Міносвіти України оприлюднили важливу інформацію для вступників, які планують подавати заяви на державний грант. У відомстві повідомили, що подання заяв відтермінували.

Поновлять процес орієнтовно з 15 вересня 2024 року. Дату та час МОН повідомить окремо.

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Подання заяв на держгранти відтермінували 

У Міносвіти пояснили: ці зміни пов'язані з оптимізацією механізму надання грантів. Його вдосконалюють та спрощують. Критерії для отримання державних грантів та їхні суми незмінні. 

Серед ключових нововведень – спрощення процесу подання: тепер усе відбуватиметься через мобільний застосунок Дія, без потреби подавати заяву через електронний кабінет в ЄДЕБО чи відкривати спеціальний рахунок у банку,
– анонсували у відомстві. 

Зміни внесуть до Постанови про реалізацію пілотного проєкту щодо надання державних грантів на здобуття вищої освіти. Її найближчим часом розгляне уряд.

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Що відомо про надання грантів вступникам 

  • В Україні цьогоріч експериментально запрацювала грантова система фінансування вищої освіти.
  • Гранти отримають студенти-першокурсники контрактної форми навчання.
  • Сума залежатиме від спеціальності та отриманих балів на НМТ.
  • Аби отримати державний грант, вступник повинен мати в результатах НМТ (ЗНО) не менш як 150 балів із будь-яких двох предметів (грант першого рівня) або не менш як 170 балів із будь-яких двох предметів (грант другого рівня).
  • Гранти першого рівня передбачені не для всіх спеціальностей.