В Україні відтермінували подання заяв на державний грант

У Міносвіти України оприлюднили важливу інформацію для вступників, які планують подавати заяви на державний грант. У відомстві повідомили, що подання заяв відтермінували.

Поновлять процес орієнтовно з 15 вересня 2024 року. Дату та час МОН повідомить окремо.

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Подання заяв на держгранти відтермінували

У Міносвіти пояснили: ці зміни пов'язані з оптимізацією механізму надання грантів. Його вдосконалюють та спрощують. Критерії для отримання державних грантів та їхні суми незмінні.

Серед ключових нововведень – спрощення процесу подання: тепер усе відбуватиметься через мобільний застосунок Дія, без потреби подавати заяву через електронний кабінет в ЄДЕБО чи відкривати спеціальний рахунок у банку,

– анонсували у відомстві.

Зміни внесуть до Постанови про реалізацію пілотного проєкту щодо надання державних грантів на здобуття вищої освіти. Її найближчим часом розгляне уряд.

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Що відомо про надання грантів вступникам