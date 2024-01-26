В Україні вперше в історії погодили Стандарт профільної музичної освіти

Міністерство культури та інформаційної політики України вперше в історії погодило Стандарт профільної музичної освіти, яку здобувають на основі початкової музичної освіти одночасно з навчання у середній школі.

Мета профільної музичної освіти – розвиток і поглиблення спеціальних здібностей учнів. Також розширення їх естетичного досвіду, творчих компетентностей у процесі занять музикою, що відповідають вимогам до результатів здобуття спеціалізованої профільної мистецької освіти й орієнтування продовжувати навчання на рівні вищої спеціалізованої музичної освіти.

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Мінкульт вперше погодив Стандарт профільної музичної освіти

У Мінкульті кажуть: головне завдання затвердженого стандарту – забезпечити якісну профільну музичну освіту, яку надають музичні ліцеї.

Стандарт містить обов'язкові результати навчання, які мають досягти учні старшої школи мистецьких ліцеїв музичного спрямування. Також – перелік обов'язкових освітніх компонентів, відповідно до яких випускники таких ліцеїв мають скласти атестацію для завершення опанування відповідної освітньої програми.

Він також стане основою для розроблення Типової освітньої програми третього рівня повної загальної середньої освіти з музичного мистецтва.

З документом можна ознайомитися за посиланням.

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