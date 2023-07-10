Вкрай потрібні: на які спеціальності зросте держзамовлення за дорученням прем'єра

Українська освіта повинна реагувати на виклики, які постають перед нами через війну. Зокрема, йдеться про потребу у фахівцях певних спеціальностей.

Війна триває, а отже, нашій державі потрібно готувати фахівців на тих напрямках, які зараз є вкрай затребуваними. Прем'єр вже доручив збільшити державне замовлення на ці спеціальності.

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Для яких спеціальностей збільшать державні місця

Під час наради з МОН та іншими міністерствами Денис Шмигаль повідомив, що є необхідність збільшити держзамовлення у закладах освіти на медиків і соцпрацівників.

Повномасштабна війна змінила ринок праці в Україні. Сьогодні наша держава потребує більше спеціальностей у медичній та соціальній сферах. Їх підготовка має розпочатися вже зараз,

– заявив прем'єр.

Відтак, з нового року кількість державних місць для медиків, реабілітологів та соціальних працівників повинна зрости. Також дуже високий попит на ринку праці очікується на саперів, будівельників та дотичних до будівництва процесів.

За словами Шмигаля, відбудова України буде наймасштабнішим проєктом з часів Другої світової війни, тому реформу професійної освіти потрібно впроваджувати негайно.