Мовний омбудсмен розповіла, як "змусити" всіх учнів і студентів спілкуватися українською

Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська назвала рецепт спілкування у закладах освіти всі учнів і студентів українською мовою. Вона переконана, що для цього треба створювати середовище, в якому державна мова звучить природно, престижно, з любов'ю та змістом.

Про це пані мовний омбудсмен сказала в інтерв'ю Укрінформу, інформує 24 Канал. За її словами, це має бути простір ідентичності, безпеки й довіри.

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Як "змусити" всіх учнів і студентів спілкуватися українською?

Івановська зазначила: якщо діти чують українську щодня від учителів, вихователів, директорів, якщо бачать її в оформленні школи, у шкільному театрі, в піснях, в ІТ-клубі, то й самі починають відчувати її своєю.

Також мовний омбудсмен додала, що за посадовими обов'язками може рекомендувати переглянути засновникам закладів освіти контракти з директорами шкіл, якщо там на перервах часто звучить не українська мова, а російська.

На питання про те, чи не сувора така норма, вона зазначила, що освіта – частина державної політики, тому "відповідальність керівника закладу передбачає, зокрема, забезпечення виконання мовного законодавства".

Якщо системно ігнорують державну мову, це не просто про мову – це сигнал про управлінську позицію, про ціннісну рамку. Тому перегляд контрактів – це не про покарання, а про відповідальність, про розуміння того, що керівник не лише адміністратор, а наставник і лідер,

– резюмувала вона.

Нагадаємо, що під час засідання 15 липня у Кабінеті міністрів проголосували за призначення нового Уповноваженого із захисту державної мови. Новим мовним омбудсменом стала Олена Івановська.