Українські учні говорять російською у школі: у Раді пообіцяли зміни

Українські учні та вчителі під час освітнього процесу у школі, зокрема й на перервах, повинні спілкуватися державною мовою. Однак цього правила дотримуються не всі.

Нардеп та секретарка Комітету з питань освіти, науки та інновацій ВРУ Наталія Піпа розповіла, як це змінити. Також пообіцяла у вересні подати законопроєкт про підвищення відповідальності за створення україномовного середовища.

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Народна обраниця переконана: аби учні в Україні більше розмовляли українською мовою, потрібні не лише зміни на законодавчому рівні, а й створення відповідного контенту. До прикладу, у соцмережах. Популяризація державної мови, за її словами, серед підлітків має бути нестандартною.

Що важливо: український контент нині є, його багато, він гарний, але він часто високоінтелектуальний. Насправді нам потрібно мати також контент українською, який не є високоінтелектуальним. І от якраз в оцих напрямках нам би треба було, щоб була робота як Міністерства освіти, так і Державної служби якості освіти,

– вважає Піпа.

Також нардеп запропонувала запровадити вимірювання мовленнєвих компетенцій. Тобто визначати, наскільки добре дитина може спілкуватися у дитсадку, в школі. Так, як це роблять за кордоном.

Освітній процес – це не тільки уроки, а й перерви, перебування на шкільному подвір’ї, на майданчику. І вчителі мають послуговуватися державною мовою,

– наголосила народна обраниця.

І додала: важливо пояснювати підліткам, що українську мову треба ототожнювати із захистом від країни-агресора і нагадувати, що мова напряму пов'язана з українською ідентичністю, а українська ідентичність – із захистом і свободою.

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Піпа при цьому зазначила, що треба мотивувати говорити українською мовою не лише дітей, а й їхніх батьків. І додала: діти, які говорять змалечку українською, при вступі до школи краще читають, краще розуміють матеріал, відчувають себе з першого класу переможцями.