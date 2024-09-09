Украинские ученики говорят на русском в школе: в Раде пообещали изменения

Украинские ученики и учителя во время образовательного процесса в школе, в том числе и на переменах, должны общаться на государственном языке. Однако этого правила придерживаются не все.

Нардеп и секретарь Комитета по вопросам образования, науки и инноваций ВРУ Наталья Пипа рассказала, как это изменить. Также пообещала в сентябре подать законопроект о повышении ответственности за создание украиноязычной среды.

Читайте В учебниках по украинскому языку нашли карту Украины без Крыма

Как отучить учеников от общения на русском в школе

Народная избранница убеждена: чтобы ученики в Украине больше разговаривали на украинском языке, нужны не только изменения на законодательном уровне, но и создание соответствующего контента. К примеру, в соцсетях. Популяризация государственного языка, по ее словам, среди подростков должна быть нестандартной.

Что важно: украинский контент сейчас есть, его много, он хороший, но он часто высокоинтеллектуальный. На самом деле нам нужно иметь также контент на украинском, который не является высокоинтеллектуальным. И вот как раз в этих направлениях нам бы надо было, чтобы была работа как Министерства образования, так и Государственной службы качества образования,

– считает Пипа.

Также нардеп предложила ввести измерения речевых компетенций. То есть определять, насколько хорошо ребенок может общаться в детском саду, в школе. Так, как это делают за рубежом.

Образовательный процесс – это не только уроки, но и перерывы, пребывания в школьном дворе, на площадке. И учителя должны пользоваться государственным языком,

– подчеркнула народная избранница.

И добавила: важно объяснять подросткам, что украинский язык надо отождествлять с защитой от страны-агрессора и напоминать, что язык напрямую связан с украинской идентичностью, а украинская идентичность – с защитой и свободой.

Підтягнути українську чи опанувати іноземну? "Оптіма" відгукнеться на будь-який запит! Провідні вчителі країни, авторський підхід та використання інтерактивних платформ допоможуть прокачати обрану мову в найкоротші терміни.

Пипа при этом отметила, что надо мотивировать говорить на украинском языке не только детей, но и их родителей. И добавила: дети, которые говорят с детства на украинском, при поступлении в школу лучше читают, лучше понимают материал, чувствуют себя с первого класса победителями.