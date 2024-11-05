"Української має стати більше": кого і як каратимуть за спілкування російською у закладах освіти

В українському суспільстві протягом останнього часу триває чимало дискусій щодо законопроєкту №12086, який зареєструвала нардеп Наталія Піпа. Ініціатива має сприяти більшій українізації закладів освіти. Так, законопроєкт передбачає спілкування у закладі освіти у межах освітнього процесу лише українською мовою.

Наталія Піпа в інтерв'ю 24 Каналу детально розповіла, які зміни передбачає цей законопроєкт, що включатиме поняття "освітній процес", кого зобов'яжуть спілкуватися лише державною, чи будуть штрафи за порушення, чи отримуватимуть їх учні, а також – куди скаржитися, якщо ви помітили порушення.



Наталія Піпа / Фото з фейсбук-сторінки народної обраниці

"Російської стане менше": які зміни в школі передбачає законопроєкт

Які головні зміни у школах передбачає цей законопроєкт?

Законопроєкт уточнює, що перерва й інші активності на території закладу освіти – це теж освітній процес. У попередніх законах, що регулювали це питання, не було визначення поняття "освітній процес". Тому не було зрозуміло, чи перерва та інші частини шкільного дня до нього належать.

Тож цей документ дає визначення "українськомовного освітнього середовища", задає межі, до яких ми йдемо вже не один рік: української в закладах освіти має стати більше, російської – менше.

У разі ухвалення цього документа засновник, керівник, педагог отримають як обов'язок сприяти створенню українськомовного середовища. Тобто вживати заходів, аби учні та студенти розмовляли українською мовою. Робити це можна завдяки бесідам, роз'ясненням і заохоченням. Конкретні заходи будуть розписані у підзаконних актах, які Кабмін і МОН зобов'язані розробити, якщо законопроєкт стане законом.

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Що саме включатиме поняття "освітній процес" у закладі освіти?

Не лише заняття/уроки/пари/інші освітні заходи, а й час на перервах, в укритті, на майданчиках, тобто всі активності на території закладу освіти.

Хто буде говорити лише українською в закладах освіти

Кого зобов'яжуть розмовляти лише державною мовою?

Законопроєкт зобов'язує вчителів, керівників, директорів розмовляти лише державною мовою. До речі, педагоги вже зараз, згідно з чинним законодавством, зобов'язані спілкуватися та проводити освітню діяльність державною мовою.

Це передбачає стаття 7 Закону України "Про освіту" та відповідні статті інших профільних законів, а також Закон України "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Приватних закладів освіти це теж стосується.



Кого зобов'яжуть спілкуватися на території школи лише державною мовою / Фото 24 Канал

Чи у всіх закладах освіти України запровадять зміни?

Зміни у разі ухвалення документа поширять не лише на школи, а й на садки, виші, заклади професійно-технічної та позашкільної освіти.

При цьому законопроєкт містить винятки, гарантовані законодавством, що не є порушенням обов'язку створювати для здобувачів освіти українськомовне освітнє середовище у разі:

навчання, поряд із державною мовою, мовами національних меншин, які є офіційними мовами Європейського Союзу чи корінного народу;

забезпечення державою вивчення та застосування в освітньому процесі англійської мови, сприяння вивченню інших мов міжнародного спілкування у закладах освіти;

викладання у закладах освіти однієї або декількох дисциплін двома чи більше мовами (державною мовою, англійською мовою, іншими офіційними мовами Європейського Союзу);

права вільного вибору мови освітнього процесу приватними закладами освіти (за винятком мови, що є державною (офіційною) мовою держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором або державою-окупантом).

Чи каратимуть учнів і студентів і чи будуть штрафи

Чи каратимуть учнів та вчителів штрафами за порушення?

Учнів та студентів – ні. Також законопроєкт не запроваджує нових покарань для освітян.

Щодо вчителів та викладачів: адміністративна відповідальність для них за порушення Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" діє вже кілька років. За порушення Уповноважений із захисту державної мови складає протоколи й виносить постанови про притягнення до адміністративної відповідальності працівників освіти.

Який це буде штраф?

Законопроєкт не передбачає штрафи. Натомість зараз для освітян штрафи за порушення чинного закону становлять від 3400 до 11900 гривень – залежно від виду і повторюваності порушення.

Чи усіх працівників зобов'яжуть спілкуватися державною (і тих, які не є педагогами)?

Зміни стосуватимуться усіх учасників освітнього процесу. А це: педагогічні, науково-педагогічні та наукові працівники; батьки здобувачів освіти; фізичні особи, які провадять освітню діяльність; інші особи, передбачені спеціальними законами та залучені до освітнього процесу у порядку, що встановлює заклад освіти.

Чи може педагог змусити учнів спілкуватися українською

Чи зможе вчитель робити зауваження, змусити/попросити дитину не говорити на перерві російською?

Зможе зробити зауваження і попросити. Змусити – ні.



Чи каратимуть за спілкування російською мовою у закладах освіти / Фото 24 Канал

Чому у законопроєкті не передбачили зобов'язання спілкуватися лише українською і для школярів?

Школярі та студенти є лише споживачами освітніх послуг – на відміну від вчителів та викладачів, які надають ці послуги.

До кого звертатися у разі порушення?

До керівника закладу освіти, засновника закладу освіти (управління освіти та/або мера громади), департаменту освіти області, Уповноваженого із захисту державної мови, Державної служби якості освіти.

Які докази потрібні, аби притягнути педагога до відповідальності?

Для притягнення до відповідальності потрібні покази свідків, відео та аудіозаписи, на яких зафіксовано, що педагог порушує обов'язок проводити заняття та вести робоче спілкування (зокрема, й на перервах) державною мовою.

Хто і як створюватиме українськомовне середовище у школі

Як вчителі разом з батьками повинні створювати мовне середовище для дітей?

Окрім нагадувань дітям про необхідність спілкуватися українською мовою, вчитель або директор можуть організувати:

мовний клуб у школі;

тематичні уроки та заходи;

зустрічі із лідерами думок із поясненнями, чому українська мова важлива;

батьківські збори із заохоченнями переходити на українську вдома. Батькам треба зрозуміти, що дітям, які гірше знають українську, важче вчитися.

Чи зобовʼяжуть батьків розмовляти лише українською

Чи повинні будуть батьки спілкуватися лише українською на території школи?

Такого обов'язку юридично для них не встановлять. Однак у них є відповідний суспільний і моральний обов'язок не спілкуватися мовою держави-агресора, а спілкуватися українською.

Коли мовні зміни в закладах освіти набудуть чинності

Коли можуть ухвалити цей законопроєкт? Коли набудуть чинності зміни?

Законопроєкт мають розглянути на комітетах Ради. Також він має пройти два читання у залі парламенту. Скільки часу це займе – передбачити складно. Документ набере чинності через три місяці з дня його опублікування.