"Украинского должно стать больше": кого и как будут наказывать за общение на русском в учебных заведениях

В украинском обществе в последнее время продолжается немало дискуссий относительно законопроекта №12086, который зарегистрировала нардеп Наталья Пипа. Инициатива должна способствовать еще большей украинизации учебных заведений. Так, законопроект предусматривает общение в учебном заведении в рамках образовательного процесса только на украинском языке.

Наталья Пипа в интервью 24 Каналу подробно рассказала, какие изменения предусматривает этот законопроект, что будет включать понятие "образовательный процесс", кого обяжут общаться только на государственном, будут ли штрафы за нарушения, будут ли получать их ученики, а также – куда жаловаться, если вы заметили нарушения.



Наталья Пипа / Фото с фейсбук-страницы народной избранницы

"Русского станет меньше": какие изменения в школе предполагает законопроект

Какие главные изменения в школах предусматривает этот законопроект?

Законопроект уточняет, что перерыв и другие активности на территории учебного заведения – это тоже образовательный процесс. В предыдущих законах, регулирующих этот вопрос, не было определения понятия "образовательный процесс". Поэтому не было понятно, относится ли перерыв и другие части школьного дня к нему.

Поэтому этот документ дает определение "украиноязычной образовательной среды", задает границы, к которым мы идем уже не один год: украинского в учебных заведениях должно стать больше, русского – меньше.

В случае принятия этого документа основатель, руководитель, педагог получат как обязанность способствовать созданию украиноязычной среды. То есть принимать меры, чтобы ученики и студенты разговаривали на украинском языке. Делать это можно благодаря беседам, разъяснением и поощрением. Конкретные меры будут расписаны в подзаконных актах, которые Кабмин и МОН обязаны разработать, если законопроект станет законом.

Что именно будет включать понятие "образовательный процесс" в учебном заведении?

Не только занятия/уроки/пары/другие образовательные мероприятия, но и время на переменах, в укрытии, на площадках, то есть все активности на территории учебного заведения.

Кто будет говорить только по-украински в учебных заведениях

Кого обяжут разговаривать только на государственном языке?

Законопроект обязывает учителей, руководителей, директоров разговаривать только на государственном языке. Кстати, педагоги уже сейчас, согласно действующему законодательству, обязаны общаться и проводить образовательную деятельность на государственном языке. Это предусматривает статья 7 Закона Украины "Об образовании" и соответствующие статьи других профильных законов, а также Закон Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Частных учебных заведений это тоже касается.



Кого обяжут общаться на территории школы только на государственном языке / Фото 24 Канал

Во всех ли учебных заведениях Украины введут изменения?

Изменения в случае принятия документа распространят не только на школы, но и на садики, вузы, учреждения профессионально-технического и внешкольного образования.

При этом законопроект содержит исключения, гарантированные законодательством, что не является нарушением обязанности создавать для соискателей образования украиноязычную образовательную среду в случае:

обучение, наряду с государственным языком, языками национальных меньшинств, которые являются официальными языками Европейского Союза или коренного народа;

обеспечения государством изучения и применения в образовательном процессе английского языка, содействие изучению других языков международного общения в учебных заведениях;

преподавание в учебных заведениях одной или нескольких дисциплин на двух или более языках (на государственном языке, английском языке, других официальных языках Европейского Союза);

права свободного выбора языка образовательного процесса частными учебными заведениями (за исключением языка, что является государственным (официальным) языком государства, признанной Верховной Радой Украины государством-агрессором или государством-оккупантом).

Будут ли наказывать учеников и студентов и будут ли штрафы

Будут ли наказывать учеников и учителей штрафами за нарушения?

Учеников и студентов – нет. Также законопроект не вводит новых наказаний для педагогов.

Относительно учителей и преподавателей: административная ответственность для них за нарушение Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" действует уже несколько лет. За нарушение Уполномоченный по защите государственного языка составляет протоколы и выносит постановления о привлечении к административной ответственности работников образования.

Какой это будет штраф?

Законопроект не предусматривает штрафы. В то же время сейчас для педагогов штрафы за нарушение действующего закона составляют от 3400 до 11900 гривен – в зависимости от вида и повторяемости нарушения.

Всех ли работников обяжут общаться на государственном (и тех, которые не являются педагогами)?

Изменения будут касаться всех участников образовательного процесса. А это: педагогические, научно-педагогические и научные работники; родители соискателей образования; физические лица, которые осуществляют образовательную деятельность; другие лица, предусмотренные специальными законами и привлеченные к образовательному процессу в порядке, что устанавливает учебное заведение.

Может ли педагог заставить учеников общаться на украинском

Сможет ли учитель делать замечания, заставить/попросить ребенка не говорить на перемене на русском?

Сможет сделать замечание и попросить. Заставить – нет.



Будут ли наказывать за общение на русском языке в учебных заведениях / Фото 24 Канал

Почему в законопроекте не предусмотрели обязательства общаться только на украинском и для школьников?

Школьники и студенты являются лишь потребителями образовательных услуг – в отличие от учителей и преподавателей, которые предоставляют эти услуги.

К кому обращаться в случае нарушения?

К руководителю учебного заведения, учредителю учебного заведения (управлению образования и/или мэру общины), департаменту образования области, Уполномоченному по защите государственного языка, Государственной службе качества образования.

Какие доказательства нужны, чтобы привлечь педагога к ответственности?

Для привлечения к ответственности нужны показания свидетелей, видео и аудиозаписи, на которых зафиксировано, что педагог нарушает обязанность проводить занятия и вести рабочее общение (в частности, и на переменах) на государственном языке.

Кто и как будет создавать украиноязычную среду в школе

Как учителя вместе с родителями должны создавать языковую среду для детей?

Кроме напоминаний детям о необходимости общаться на украинском языке, учитель или директор могут организовать:

языковой клуб в школе;

тематические уроки и мероприятия;

встречи с лидерами мнений с объяснениями, почему украинский язык важен;

родительские собрания с поощрениями переходить на украинский дома. Родителям надо понять, что детям, которые хуже знают украинский, труднее учиться.

Заставят ли родителей разговаривать только на украинском

Должны ли будут родители общаться только на украинском на территории школы?

Такой обязанности юридически для них не установят. Однако у них есть соответствующий общественный и моральный долг не общаться на языке государства-агрессора, а общаться на украинском.

Когда языковые изменения в учебных заведениях вступят в силу

Когда могут принять этот законопроект? Когда вступят в силу изменения?

Законопроект должны рассмотреть на комитетах Рады. Также он должен пройти два чтения в зале парламента. Сколько времени это займет – предсказать сложно. Документ вступит в силу через три месяца со дня его опубликования.