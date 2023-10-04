Якою має бути національна ідея українців, і яких "жертв" вона вимагає

Про це в інтерв'ю 24 Каналу заявив Василь Дяків – учитель історії та громадянської освіти, переможець національної премії Global Teacher Prize Ukraine 2020.

Якою має бути національна ідея українців

Однак учитель переконаний, що наше суспільство може мати українську мрію. Відповідно до ідеї, держава повинна сприяти розвиткові громадянина. Натомість громадянин завдяки цьому може стати успішним, багатим, щасливим.

Та перш за все в Україні мають бути державні органи, які не толерують корупцію. І що найголовніше: таку мрію неможливо втілити у життя без реформ, зокрема судової,

– наголосив педагог.

Він уточнив: лише у разі, коли судова гілка влади буде незалежною, громадяни нашої держави зможуть повірити у справедливість. Це також сприятиме залученню в Україну інвесторів.

Тобто ми маємо створити українську ідею через реформування українських інституцій, у яких немає корупції. Адже ідея – це конкретні речі, які творять і сильну державу, і громадянське суспільство,

– резюмував історик.