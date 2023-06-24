Дипломи деяких українських університетів не визнали за кордоном – про які виші йдеться

Не всі українські дипломи про вищу освіту визнаються за кордоном. У НАЗЯВО заявили про фіктивність навчального процесу у кількох закладах освіти.

Національне агентство з забезпечення якості освіти звернулося до університетів з проханням об'єктивно оцінювати студентів та не робити імітацію навчального процесу. Причина – невизнання дипломів деяких українських університетів за кордоном.

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Зокрема, Агенство контролю якості освіти Азербайджану "завернуло" кілька сотень дипломів, які видали українські виші. Там повідомили, що випускники не володіють освітніми програмами та мовою навчання. Окрім того, студенти не перебували на території України під час очного навчання.

НАЗЯВО вже скерувало листи у відповідні заклади вищої освіти та закликало реагувати на ситуацію. Імітація підготовки студентів та фіктивність навчального процесу – це речі, яких не повинно бути в системі освіти. Про які саме виші йдеться наразі не повідомляють, але обіцяють виправити ситуацію.

Вищезгадані факти не тільки ставлять під загрозу конкурентоспроможність і привабливість освітніх програм українських ЗВО для іноземних здобувачів вищої освіти, але й завдає серйозної шкоди міжнародній репутації української вищої освіти,

– заявили у НАЗЯВО.

Також в організації запевнили, що всі факти фальсифікації будуть виявлені та враховані при акредитації навчальних програм.