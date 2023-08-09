Багато українських громадян через війну виїхали в інші країни. Вони адаптовуються до нових умов, часто отримуючи всесторонню підтримку.

Тисячі українців опинилися в Естонії, у багатьох з них діти шкільного віку. Місцева влада пояснила, що навчатися лише онлайн в українських закладах освіти не можна.

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Усі діти в Естонії повинні ходити до школи

Міністерство освіти Естонії повідомило про те, що всі діти віком до 17 років, які проживають на території країни, повинні відвідувати місцеві школи. Здобуття освіти є обов'язковим і для українських біженців.

Теперішня ситуація в Україні змушує шукати альтернативні способи навчання. Такі як дистанційна ліцензована школа "Оптіма" , яка забезпечує якісний і безперервний навчальний процес навіть при форс-мажорних обставинах.

Навчатися дистанційно в Україні не забороняється, місцеві заклади освіти навіть готові сприяти цьому та допомагати з індивідуальним графіком.

Якщо учень також бажає дистанційно навчатися у себе на батьківщині, то спільно зі школою для нього має бути складений індивідуальний навчальний план. Також йому слід пояснити, які зі здобутих в українській школі знань можуть бути враховані в естонській програмі,

– пояснили для українських батьків.

Виключенням є учні 11-х класів. Наразі гімназійна освіта в Естонії не обов'язкова, тому учні випускного класу можуть здобувати освіту в українських школах.

Раніше повідомлялося, що лише у "Школі Свободи" у Талліні навчаються близько 600 українських дітей.