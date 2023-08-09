Тысячи украинцев оказались в Эстонии, у многих детей дети школьного возраста. Местные власти объяснили, что учиться только онлайн в украинских учебных заведениях нельзя.

Читайте также Ученики-беженцы возвращаются домой: МОН предоставило рекомендации по зачислению в школы

Все дети в Эстонии должны ходить в школу

Министерство образования Эстонии сообщило о том, что все дети младше 17 лет, проживающие на территории страны, должны посещать местные школы. Получение образования обязательно и для украинских беженцев.

Нынешняя ситуация в Украине вынуждает искать альтернативные способы обучения. Такие как дистанционная лицензированная школа "Оптима", обеспечивающая качественный и непрерывный учебный процесс даже при форс-мажорных обстоятельствах.

Учиться дистанционно в Украине не запрещается, местные учебные заведения даже готовы содействовать этому и помогать с индивидуальным графиком.

Если ученик также хочет дистанционно учиться у себя на родине, то совместно со школой для него должен быть составлен индивидуальный учебный план. Также ему следует объяснить, какие из полученных в украинской школе знаний могут быть учтены в эстонской программе,

– объяснили для украинских родителей.

Исключением являются учащиеся 11-х классов. Сейчас гимназическое образование в Эстонии не обязательно, поэтому учащиеся выпускного класса могут получать образование в украинских школах.

Ранее сообщалось, что только в "Школе Свободы" в Таллине учатся около 600 украинских детей.