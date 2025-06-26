10 найпопулярніших прізвищ, які походять від професії: знайдіть своє

Українські прізвища утворювалися різними способами. Зокрема і від діяльності, професії чи ремесла людини. І популярність їх залежала від поширення діяльності у певному регіоні.

Прізвищ, які утворилися від ремесла чимало, а про 10 найпопулярніших розповідає 24 Канал, посилаючись на @kharakternyk_show.

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10 найпопулярніших прізвищ

Українська антропоніміка наводить низку прізвищ, які походять від професійної діяльності чи ремесла, яким займалися мешканці тих чи інших регіонів України. Вони дійшли до нас здавна, та розповідають про те чим же займалися українці та історичні умови життя.

Що таке антропоніміка Це наука, що вивчає прізвища. Антропоніміка, зокрема, досліджує походження, розвиток, структуру та значення прізвищ, а також їхню роль у суспільстві.

Варто зауважити, що прізвищ, які походять від однієї професії може бути кілька, і різняться вони закінченнями -ко, -чук, -ль, -ський/-цький. А тому носіїв їх значно більше. І не забуваємо, що частина прізвищ була зросійщена, шляхом заміни закінчень на російський штиб.

Серед 10 найпопулярніших "професійних" прізвищ, представників яких найбільше в Україні, є:

Мельник Шевченко Коваленко Бондаренко Бойко Ткаченко Кравченко Ковальчук Коваль Олійник

Як бачимо, ці прізвища відображають професії, які були потрібні завжди – ткач, коваль, кравець, мельник, швець, бондар. Ці ремісники виготовляли вироби з дерева, металу, тканини чи мололи зерно, керуючи таким складним пристроєм як млин. Хороші вправні майстри цінувалися завжди, а вміння передавалися з покоління у покоління. Тому можна прослідкувати навіть зміну: батько – Мельник, а син – Мельничук. Згодом ці прізвища стали окремими.

10 найпопулярніших прізвищ: дивіться відео

На прикладі таких прізвищ можна прослідкувати і ремесла, які були рідкістю, а тому вимагали особливої майстерності. Або такі, якими займалися недовго чи лише у певному регіоні. Наприклад із випарюванням чи привозом солі – Чумак / Чумаченко або Солярик / Соляник / Соленик / Солевар.

Така ж ситуація з тими прізвищами, які пов'язані із бджільництвом: Бортник – лісове бджільництво (вулики-борті) чи Пасічник / Пасіка / Вулик – присадибне бджільництво. Це ремесло вимагало особливого вміння та любові до комах.

І не забуваємо, що серед популярних "професійних" прізвищ маємо ще – Стельмах, Гончар, Кравець, Пекар, Мірошник, Пастух, Рибак та інші.

Таких прикладів можна знайти чимало і по них з'ясувати чим займалися предки – сільським чи лісовим господарством, служили, мали ремесло чи жили коштом певного промислу.

Чи входить ваше прізвище до 10 найпопулярніших?