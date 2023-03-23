Українські школярі здобули золото та срібло на фестивалі I-FEST: якими проєктами вразили

Українські школярі вибороли 3 золоті, 8 срібних, 7 бронзових та 2 почесні нагороди на I-FEST-2023. Це міжнародні змагання з інженерії, науки і технологій, які щороку збирають молодих дослідників і розробників з усього світу в Тунісі.

Свої проєкти учні презентують у секціях конкурсу з фізики, екології, суспільних наук, комп’ютерних наук і математики, інженерії, біології, підприємництва та бізнесу. Деталі розповіли в Малій академії наук.

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Загалом на фестивалі взяли участь понад 1 500 учасників з 35 країн світу.

Цікаво, що роботи двох українських учениць – Анастасії Сачанюк і Софії Смовж – увійшли до топ-10 проєктів фестивалю.

Українці здобули 3 золоті медалі

Даниїл Маментович (учень Криворізького Центрально-Міського ліцею) – працював над моделюванням фішингової атаки на користувачів бездротової мережі.

(учень Криворізького Центрально-Міського ліцею) – працював над моделюванням фішингової атаки на користувачів бездротової мережі. Назар Олійник (учень Полтавського ліцею №1 ім. І. Котляревського) – дослідив забруднення атмосферного повітря Полтавщини і виявив зв’язок забруднювачів із канцерогенними чинниками.

(учень Полтавського ліцею №1 ім. І. Котляревського) – дослідив забруднення атмосферного повітря Полтавщини і виявив зв’язок забруднювачів із канцерогенними чинниками. Софія Смовж (учениця Києво-Печерського ліцею №171 "Лідер") – розглянула синтез оптично активних диметилфосфіноїльних аналогів фотемустину (речовини препарату для хіміотерапії); ці аналоги є більш ефективними та менш токсичними, у майбутньому їх можуть використовувати для лікування раку.

Срібло здобули такі учасники

Артем Веселов (учень гімназії ім. Кирила та Мефодія в Дніпропетровській області) – презентував проєкт "Застосування законів освітленості". Хлопець досліджував зменшення перепадів освітленості на автомобільних дорогах шляхом визначення оптимальних умов розміщення ліхтарів. Задачу розв’язував з урахуванням чутливості людського ока до світлових подразнень. Ольга Воляник (учениця Хмельницької гімназії №1 ім. В. Красицького) – розробила метод для оцінювання досвіду користувача на основі застосування нечіткої логіки, який забезпечує комплексну та точну оцінку. Еліна Камалова (учениця Харківської гімназії №144) – дослідила вплив наноалмазів на фізико-технічні та оптичні властивості лакофарбових матеріалів. Ілля Кривов'яз (учень Ужгородської загальноосвітньої спеціалізованої школи-інтернату) – працював над прогнозуванням руху робота за допомогою фігур хладні. Надія Лисенко (учениця Херсонської гімназії №20 ім. Б. Лавреньова) – визначала вплив біопрепаратів на основі грибів роду Trichoderma на мікологічні патогени. Вікторія Панченко (учениця Новокаховського ліцею №1 ім. О.Довженка) – презентувала проєкт "Зниження концентрації біогенних елементів під час очищення річкових вод вищими водними рослинами за допомогою наплавного біоплато понтонного типу". Завдяки цій розробці можна очищувати водойма біологічними способами без механічного втручання в екосистему. Захар Писаревський (учень Технічного ліцею ім. А. Лигуна) – досліджував абелеву складність більярдної траєкторії у багатовимірному кубі. Він дослідив нескінченні слова, що кодують більярдну траєкторію всередині одиничного багатовимірного куба. Давид Степаненко (учень Фінансово-економічного ліцею наукового спрямування у Дніпрі) – дослідив синтез біополімерів на основі кальцій альгінату. Його робота описує процес створення іноваційнного матеріалу для пакування продуктів харчування і покликарна допомогти вирішити екологічні проблеми.



Українські школярі здобули нагороди на I-Fest / Фото МАН

Бронзові призери

Катерина Демчишин (учениця Луцького ліцею №21 ім. М. Кравчука) – дослідила структуру ценопопуляції PLATANTHERA BIFOLIA (L.) RICH. Ківерцівського національного природного парку.

(учениця Луцького ліцею №21 ім. М. Кравчука) – дослідила структуру ценопопуляції PLATANTHERA BIFOLIA (L.) RICH. Ківерцівського національного природного парку. Яна Кошелюк (учениця Луцького ліцею №21 ім. М. Кравчука) – захистила роботу на тему впливу інтенсивності освітлення і розміру шрифту на зорову працездатність старшокласників.

(учениця Луцького ліцею №21 ім. М. Кравчука) – захистила роботу на тему впливу інтенсивності освітлення і розміру шрифту на зорову працездатність старшокласників. Анастасія Куруленко (учениця з Політехнічного ліцею КПІ ім. І. Сікорського) – визначила групи ризику розвитку серцево-судинних захворювань у працездатного населення Києва за допомогою програмної системи.

(учениця з Політехнічного ліцею КПІ ім. І. Сікорського) – визначила групи ризику розвитку серцево-судинних захворювань у працездатного населення Києва за допомогою програмної системи. Тарас Орищак (учень Дрогобицького ліцею) працював над автоматизованою системою контрольованого доступу вакцинованих осіб на основі COVID-сертифікатів. Система Тараса вміє сканувати фото, qr-код сертифікату, а також зчитує обличчя особи, якій належить сертифікат.

(учень Дрогобицького ліцею) працював над автоматизованою системою контрольованого доступу вакцинованих осіб на основі COVID-сертифікатів. Система Тараса вміє сканувати фото, qr-код сертифікату, а також зчитує обличчя особи, якій належить сертифікат. Анна Прокоп'як (учениця Коломийського ліцею ім. М. Грушевського) – розробила алгоритм діагностики і лікування міофасціальних дисфункцій нижніх кінцівок танцівників contemporary, а також алгоритм подальшої відновлюваної програми функціонування міофасцій нижніх кінцівок танцівників засобами кінезітерапевтичних технік.

(учениця Коломийського ліцею ім. М. Грушевського) – розробила алгоритм діагностики і лікування міофасціальних дисфункцій нижніх кінцівок танцівників contemporary, а також алгоритм подальшої відновлюваної програми функціонування міофасцій нижніх кінцівок танцівників засобами кінезітерапевтичних технік. Валерія Рябоконь (студентка Національного медичного університету імені О.О. Богомольця) – дослідила оптимальні умови вирощування мікрогріну в домашніх умовах та його значення для здоровʼя людини.

(студентка Національного медичного університету імені О.О. Богомольця) – дослідила оптимальні умови вирощування мікрогріну в домашніх умовах та його значення для здоровʼя людини. Юлія Ткаченко (учениця Київської інженерної гімназії) дослідила динамічні характеристики гвинтоморних рушіїв безпілотних літальних апаратів.

Почесні нагороди здобули проєкти двох учасників: