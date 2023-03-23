Свои проекты учащиеся представят в секциях конкурса по физике, экологии, общественным наукам, компьютерным наукам и математике, инженерии, биологии, предпринимательству и бизнесу. Подробности рассказали в Малой академии наук.

К теме 10 изобретений украинских детей во время войны, которые могут изменить мир

Всего на фестивале приняли участие более 1500 участников из 35 стран мира.

Интересно, что работы двух украинских учениц – Анастасии Сачанюк и Софии Смоуж – вошли в топ-10 проектов фестиваля.

Украинцы получили 3 золотые медали

Даниил Маментович (Ученик Криворожского Центрально-Городского лицея) – работал над моделированием фишинговой атаки на пользователей беспроводной сети.

(Ученик Криворожского Центрально-Городского лицея) – работал над моделированием фишинговой атаки на пользователей беспроводной сети. Назар Олейник (ученик Полтавского лицея №1 им. И. Котляревского) – исследовал загрязнение атмосферного воздуха Полтавщины и обнаружил связь загрязнителей с канцерогенными факторами.

(ученик Полтавского лицея №1 им. И. Котляревского) – исследовал загрязнение атмосферного воздуха Полтавщины и обнаружил связь загрязнителей с канцерогенными факторами. София Смовж (ученица Киево-Печерского лицея №171 "Лидер") – рассмотрела синтез оптически активных диметилфосфиноильных аналогов фотемустина (вещества препарата для химиотерапии); эти аналоги более эффективны и менее токсичны, в будущем их могут использовать для лечения рака.

Серебро завоевали такие участники

Артем Веселов (ученик гимназии им. Кирилла и Мефодия в Днепропетровской области) – презентовал проект "Применение законов освещенности". Молодой человек исследовал уменьшение перепадов освещенности на автомобильных дорогах путем определения оптимальных условий размещения фонарей. Задачу решал с учетом чувствительности человеческого глаза к световым раздражениям. Ольга Воляник (ученица Хмельницкой гимназии №1 им. В. Красицкого) – разработала метод оценки опыта пользователя на основе применения нечеткой логики, который обеспечивает комплексную и точную оценку. Елина Комолова (ученица Харьковской гимназии №144) – исследовала влияние наноалмазов на физико-технические и оптические свойства лакокрасочных материалов. Илья Кривовяз (Ученик Ужгородской общеобразовательной специализированной школы-интерната) – работал над прогнозированием движения работа с помощью фигур холода. Надежда Лысенко (ученица Херсонской гимназии №20 им. Б. Лавренева) – определяла влияние биопрепаратов на основе грибов рода Trichoderma на микологические патогены. Виктория Панченко (ученица Новокаховского лицея №1 им. А.Довженко) – презентовала проект "Снижение концентрации биогенных элементов при очистке речных вод высшими водными растениями с помощью наплавного биоплато понтонного типа". Благодаря этой разработке можно очищать водоем биологическими способами без механического вмешательства в экосистему. Захар Писаревский (Ученик Технического лицея им. А. Лигуна) – исследовал абелевую сложность бильярдной траектории в многомерном кубе. Он исследовал бесконечные слова, кодирующие бильярдную траекторию внутри единичного многомерного куба. Давид Степаненко (ученик Финансово-экономического лицея научного направления в Днепре) – исследовал синтез биополимеров на основе кальций альгината. Его работа описывает процесс создания инновационного материала для упаковки продуктов питания и призывная помочь решить экологические проблемы.



Украинские школьники получили награды на I-Fest / Фото МАН

Бронзовые призеры

Екатерина Демчишин (ученица Луцкого лицея №21 им. М. Кравчука) – исследовала структуру ценопопуляции PLATANTHERA BIFOLIA (L.) RICH. Киверцовский национальный природный парк.

(ученица Луцкого лицея №21 им. М. Кравчука) – исследовала структуру ценопопуляции PLATANTHERA BIFOLIA (L.) RICH. Киверцовский национальный природный парк. Яна Кошелюк (ученица Луцкого лицея №21 им. М. Кравчука) – защитила работу по теме влияния интенсивности освещения и размера шрифта на зрительную работоспособность старшеклассников.

(ученица Луцкого лицея №21 им. М. Кравчука) – защитила работу по теме влияния интенсивности освещения и размера шрифта на зрительную работоспособность старшеклассников. Анастасия Куруленко (ученица из Политехнического лицея КПИ им. И. Сикорского) – определила группы риска развития сердечно-сосудистых заболеваний у трудоспособного населения Киева с помощью программной системы.

(ученица из Политехнического лицея КПИ им. И. Сикорского) – определила группы риска развития сердечно-сосудистых заболеваний у трудоспособного населения Киева с помощью программной системы. Тарас Орищак (Ученик Дрогобычского лицея) работал над автоматизированной системой контролируемого доступа вакцинированных лиц на основе COVID-сертификатов. Система Тараса умеет сканировать фото, QR-код сертификата, а также считывает лицо лица, которому принадлежит сертификат.

(Ученик Дрогобычского лицея) работал над автоматизированной системой контролируемого доступа вакцинированных лиц на основе COVID-сертификатов. Система Тараса умеет сканировать фото, QR-код сертификата, а также считывает лицо лица, которому принадлежит сертификат. Анна Прокопьяк (ученица Коломыйского лицея им. М. Грушевского) – разработала алгоритм диагностики и лечения миофасциальных дисфункций нижних конечностей танцовщиков contemporary, а также алгоритм последующей возобновляемой программы функционирования миофасций нижних конечностей танцовщиков средствами кинезитерапевтических техник.

(ученица Коломыйского лицея им. М. Грушевского) – разработала алгоритм диагностики и лечения миофасциальных дисфункций нижних конечностей танцовщиков contemporary, а также алгоритм последующей возобновляемой программы функционирования миофасций нижних конечностей танцовщиков средствами кинезитерапевтических техник. Валерия Рябоконь (студентка Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца) – исследовала оптимальные условия выращивания микрогрина в домашних условиях и его значение для здоровья человека.

(студентка Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца) – исследовала оптимальные условия выращивания микрогрина в домашних условиях и его значение для здоровья человека. Юлия Ткаченко (ученица Киевской инженерной гимназии) исследовала динамические характеристики винтоморных движителей беспилотных летательных аппаратов.

Почетные награды получили проекты двух участников: