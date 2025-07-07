Скільки українських учнів перебувають на ТОТ та чи вчаться у нашій системі освіти
- На тимчасово окупованих територіях перебувають близько 600 тисяч дітей.
- При цьому кількість учнів, які приєднуються до української системи освіти, зменшується.
На тимчасово окупованих територіях України перебувають близько 600 тисяч дітей. Це за різними даними.
Кількість учнів з тимчасово окупованих територій, які приєднались до української системи освіти, цьогоріч зменшилася. Про це інформує 24 Канал з посиланням на заяву пані освітнього омбудсмена Надії Лещик Укрінформу.
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Скільки учнів з ТОТ приєдналися до української системи освіти
У цьому навчальному році, за словами Лещик, до української освіти приєдналося 44 тисячі дітей. Торік – 56 тисяч. За рік стався різкий спад.
Освітній омбудсмен при цьому каже, що дітям з ТОТ стає дедалі важче виїжджати на контрольовану українському уряду територію.
Вона також розповіла, чому чимало учнів на ТОТ може не обирати нашу систему освіти.
Перша причина в тому, що навчання в українських школах – це небезпека для життя і здоров'я як учнів, так і батьків.
Працюють освітні центри "Україна – Донбас", "Крим – Україна", які приймають цих дітей, опікуються цими дітьми. Можливо, цих центрів недостатньо. Ми можемо їх більше створити. Також є громадські організації, які допомагають. Але дітей, які приїжджають, усе менше і менше,
– зауважила пані освітній омбудсмен.
Наразі, за її словами, це "квиток в один бік".
Якщо вони виїжджають сюди, вони вже не зможуть повернутися на ту територію, поки вона не буде деокупована. Також це великі фінансові витрати: сім'я повинна мати кошти для того, щоб ця дитина мала виїзд – зрозуміло, що через інші країни. І тому таких дітей стає менше,
– резюмувала Лещик.
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