Скільки українських учнів перебувають на ТОТ та чи вчаться у нашій системі освіти

На тимчасово окупованих територіях України перебувають близько 600 тисяч дітей. Це за різними даними.

Кількість учнів з тимчасово окупованих територій, які приєднались до української системи освіти, цьогоріч зменшилася. Про це інформує 24 Канал з посиланням на заяву пані освітнього омбудсмена Надії Лещик Укрінформу.

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Скільки учнів з ТОТ приєдналися до української системи освіти

У цьому навчальному році, за словами Лещик, до української освіти приєдналося 44 тисячі дітей. Торік – 56 тисяч. За рік стався різкий спад.

Освітній омбудсмен при цьому каже, що дітям з ТОТ стає дедалі важче виїжджати на контрольовану українському уряду територію.

Вона також розповіла, чому чимало учнів на ТОТ може не обирати нашу систему освіти.

Перша причина в тому, що навчання в українських школах – це небезпека для життя і здоров'я як учнів, так і батьків.

Працюють освітні центри "Україна – Донбас", "Крим – Україна", які приймають цих дітей, опікуються цими дітьми. Можливо, цих центрів недостатньо. Ми можемо їх більше створити. Також є громадські організації, які допомагають. Але дітей, які приїжджають, усе менше і менше,

– зауважила пані освітній омбудсмен.

Наразі, за її словами, це "квиток в один бік".

Якщо вони виїжджають сюди, вони вже не зможуть повернутися на ту територію, поки вона не буде деокупована. Також це великі фінансові витрати: сім'я повинна мати кошти для того, щоб ця дитина мала виїзд – зрозуміло, що через інші країни. І тому таких дітей стає менше,

– резюмувала Лещик.

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