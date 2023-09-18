Скільки українських учителів, студентів, учнів перебуває за кордоном

18 вересня 2023, 12:15
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Джерело:

Українські новини

Близько 10,5 тисячі українських вчителів досі перебуває за кордоном. При цьому у МОН кажуть, що кадрове забезпечення шкіл становить 97%.

За словами очільника Освітнього комітету Верховної Ради Сергія Бабака, у 2021 році в Україні було близько 440 тисяч учителів, станом на вересень 2022 року – майже 403 тисяч. Натомість зараз є 396 тисяч учителів.

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Скільки українських учителів, студентів, учнів перебуває за кордоном

Бабак також розповів, що усі українські студенти, які перебувають за кордоном, продовжують навчатися дистанційно в українських вишах. І додав, що точної цифри немає.

Ми можемо приблизно порахувати, взявши за орієнтир тих, хто складає ЗНО за кордоном, то це приблизно 10% від загальної кількості вступників. Тому відповідно 10 – 15% студентів, за нашими оцінками, перебуває за кордоном. Це приблизно 130 – 150 тисяч осіб,
– уточнив нардеп.

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І додав, що близько пів мільйона українських дітей минулого навчального року перебували за кордоном. 

Автор: Марія Волошин