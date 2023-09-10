Міносвіти України погодило список обов'язкових предметів українознавчого компонента. Наказ набув чинності.

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Які предмети вивчатимуть в українських школах учні, які зараз за кордоном

Ці предмети займатимуть від 6 до 8 навчальних годин на тиждень. Інші оцінки зараховуватимуть.

1 – 4 класи:

  • українські мова й література;
  • я досліджую світ (у частині громадянської й історичної освітньої галузі).

5 – 9 класи:

  • українська мова;
  • українська література;
  • вступ до історії України та громадянської освіти (5 клас);
  • історія України. Всесвітня історія (6 клас);
  • історія України (7 – 9 класи);
  • основи правознавства (9 клас);
  • географія (8 – 9 класи).

10 – 11 класи:

  • українська мова;
  • українська література;
  • історія України;
  • громадянська освіта (10 клас);
  • географія (11 клас);
  • захист України.

Також у межах тижневого навантаження передбачено години для індивідуальних занять і консультацій: одна на тиждень для 1 – 4 класів і по дві – для 5 – 11 класів.