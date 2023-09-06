Чимало з них паралельно здобуває освіту дистанційно в українській школі. Як навчаються та які освітні зміни очікують на учнів-біженців, читайте далі.

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Скільки українських дітей навчається в різних країнах Європи

Найбільше українських школярів зареєстрували у Польщі – близько пів мільйона. Третина мільйона – у Німеччині, у Чехії – трохи більше 70 тисяч. Румунія, Іспанія, Італія та Словаччина прийняли 30 – 40 тисяч учнів. В інших країнах Європи наших дітей перебуває від кількох сотень до десяти тисяч.

Як вчитимуться українські діти за кордоном

Торік понад 63% українських дітей вчилися у двох школах одночасно: очно – в іноземній та дистанційно – в українській.

Однак цьогоріч Міносвіти України погодило нову програму для дітей-біженців. Таким чином хочуть спростити навантаження на учнів. Так, в українській школі вони вивчатимуть лише предмети українознавчого компонента. Тобто такі:

українську мову;

українську літературу;

історію України;

географію;

громадянську освіту;

захист України.

На їхнє вивчення школярам знадобиться 6 – 8 годин на тиждень.

Оцінки з інших предметів, які діти вивчатимуть в іноземних школах, їм перезарахують після повернення в Україну.

Як зміни готують навчальні заклади за кордоном

З 1 вересня нові правила для дітей-біженців підготували і навчальні заклади іноземних країн.

Австрія

В Австрії українським дітям, яких тут близько 13 тисяч, безкоштовно видали комп'ютери для навчання. Українські учні зможуть отримати у тимчасове користування також планшети. Що цікаво, у країні уже другий рік працюють перехідні класи, у яких роблять акцент на вивченні німецької мови.

Греція і Норвегія

У Греції та Норвегії також особливу увагу приділятимуть учням, які не вивчили добре мови їхніх країн.

Чехія

А у Чехії відкривають мовні курси для школярів з України тривалістю в один рік.

Швеція та Ісландія

У Швеції та Ісландії відкривають класи, в яких шведську та ісландську мови діти вивчатимуть як іноземні. Відкривати ж україномовні класи тут не планують.

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Естонія

В Естонії з початком цього навчального року всі українські діти зобов'язані відвідувати місцеві школи. Дистанційне здобуття освіти при цьому не заборонили. Українські діти можуть навіть просити про індивідуальний графік навчання.

Кіпр та Люксембург

На острові Кіпр для українських дітей створять спеціальні класні кімнати для онлайн-навчання. А у Люксембурзі заняття з української мови зараховуватимуть як позакласну діяльність.

Франція і Нідерланди

У Франції та Нідерландах акцент зробили на інтеграції дітей до освітнього простору цих країн. Тож займатися вивченням української мови можна лише вдома у вільний від основного навчання час.

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Чому Україна може втратити частину учнів

Чимало іноземних держав не проти інтегрувати наших дітей у своє суспільство. При цьому учні змушені вчити мови країн, у яких перебувають. Тож існує загроза, що чимало українських дітей у майбутньому не повернеться на Батьківщину.

Польська влада, наприклад, уже проти того, аби наші діти навчалися лише дистанційно в українських школах. Вони хочуть зробити обов'язковим відвідування місцевих шкіл. Однак не всі українські діти через сімейні обставини можуть відвідувати школу. Їхні мами працюють, а, відповідно до польських законів, діти до 7 років (а іноді й до 13) не повинні перебувати вдома без нагляду дорослих.

Все ж у Польщі у новому навчальному році планують відкриття українських шкіл – у Гданську, Лодзі, Любліні, Познані, м. Катовіце та Зеленій Гурі. При цьому, що такі вже працюють у Варшаві, Кракові та Вроцлаві. Щоправда, це будуть швидше дошкільні групи для дітей 5 – 7 років, щоби підготувати дітей до навчання у місцевих навчальних закладах.