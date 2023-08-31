Ця програма є частиною плану Міносвіти щодо зменшення навчального навантаження на українських дітей за кордоном. Усе тому, що чимало з них здобуває освіту в місцевих школах та паралельно навчається дистанційно в українському закладі освіти.
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Раніше таким учням мали зарахувати оцінки за спільні предмети в обидвох школах. Їх мали перевести у 12-бальну або двобальну шкалу ("зараховано" / "не зараховано"). При цьому школярі ще повинні були скласти річне оцінювання з предметів, які не вивчають в закордонних школах: українських мови, літератури й історії, а також географії, громадянської освіти й захисту України.
Тепер МОН офіційно запровадить модель, відповідно до якої учні за кордоном зможуть складати для річного оцінювання тільки предмети українознавчого компонента й матимуть змогу вивчати їх дистанційно у спеціально визначених школах. Інші оцінки зарахують на основі довідки із закордонної школи.
На кінець минулого навчального року за кордоном перебували приблизно 500 тисяч українських дітей шкільного віку. І кожна дитина важлива для держави,
– наголосив очільник МОН Оксен Лісовий.
За його словами, МОН розуміє, що навчання у двох школах одночасно може бути складним через подвійне навантаження для дитини.
Щоб уникнути цього, але зберегти українським дітям зв'язок з рідною країною, ми створили цю освітню програму, яка передбачає вивчення лише українського компонента – мови, літератури, історії та інших предметів, які не вивчають у закордонних школах,
– повідомив міністр.
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Що містить ця освітня програма
Ця освітня програма містить:
- перелік предметів й інтегрованих курсів, які не вивчають в закордонних школах;
- рекомендований розподіл кількості навчальних годин на тиждень для вивчення предметів;
- додаткові години для проведення індивідуальних консультацій та групових занять;
- вимоги до осіб, які можуть здобувати освіту відповідно до цієї програми;
- рекомендовані форми організації навчання;
- опис інструментарію оцінювання.
Наступним кроком буде ухвалення рішення про організацію такого навчання. У різних регіонах України мають при цьому визначити школи з класами дистанційного вивчення цих предметів.