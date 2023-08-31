Ця програма є частиною плану Міносвіти щодо зменшення навчального навантаження на українських дітей за кордоном. Усе тому, що чимало з них здобуває освіту в місцевих школах та паралельно навчається дистанційно в українському закладі освіти.

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Раніше таким учням мали зарахувати оцінки за спільні предмети в обидвох школах. Їх мали перевести у 12-бальну або двобальну шкалу ("зараховано" / "не зараховано"). При цьому школярі ще повинні були скласти річне оцінювання з предметів, які не вивчають в закордонних школах: українських мови, літератури й історії, а також географії, громадянської освіти й захисту України.

Тепер МОН офіційно запровадить модель, відповідно до якої учні за кордоном зможуть складати для річного оцінювання тільки предмети українознавчого компонента й матимуть змогу вивчати їх дистанційно у спеціально визначених школах. Інші оцінки зарахують на основі довідки із закордонної школи.

На кінець минулого навчального року за кордоном перебували приблизно 500 тисяч українських дітей шкільного віку. І кожна дитина важлива для держави,

– наголосив очільник МОН Оксен Лісовий.

За його словами, МОН розуміє, що навчання у двох школах одночасно може бути складним через подвійне навантаження для дитини.

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Щоб уникнути цього, але зберегти українським дітям зв'язок з рідною країною, ми створили цю освітню програму, яка передбачає вивчення лише українського компонента – мови, літератури, історії та інших предметів, які не вивчають у закордонних школах,

– повідомив міністр.

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Що містить ця освітня програма

Ця освітня програма містить:

перелік предметів й інтегрованих курсів, які не вивчають в закордонних школах;

рекомендований розподіл кількості навчальних годин на тиждень для вивчення предметів;

додаткові години для проведення індивідуальних консультацій та групових занять;

вимоги до осіб, які можуть здобувати освіту відповідно до цієї програми;

рекомендовані форми організації навчання;

опис інструментарію оцінювання.

Наступним кроком буде ухвалення рішення про організацію такого навчання. У різних регіонах України мають при цьому визначити школи з класами дистанційного вивчення цих предметів.